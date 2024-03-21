ما هو موقف الأهلي؟ .. فيفا يمنع ناديين سعوديين من التسجيل لـ3 فترات انتقال

تصريح قد يُسعد الهلاليين

SHAHID

رغم الثورة الكبيرة التي طالبت دوري روشن السعودي وكرة القدم في البلاد بشكل عام، إلا أن القضايا الخارجية وأحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم مازالت الكابوس الذي يُلاحق الأندية السعودية.

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أندية دوري روشن اعتادت سابقًا التواجد في أروقة المحاكم ولجان فيفا المختصة بفض النزاعات، وقد تم إيقاف عدة أندية عن التسجيل سابقًا أبرزها الاتحاد والنصر.

فيفا أوضح عبر موقعه الرسمي إيقاف ناديين من دوري روشن عن التسجيل لـ3 فترات انتقال لكن دون أن يُوضح أسباب ذلك، وهما الشباب والفتح، فيما أظهرت الأداة الرقمية الخاصة ببيانات الأندية الموقوفة عن القيد استمرار إيقاف أندية الفيصلي والسد والرياض والشعلة والوحدة وأحد والعين لمدة فترتين وثلاث.

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آخر الأندية الكبيرة في دوري روشن التي كانت قد أوقفت عن القيد كان الأهلي، لكن تم تعليق الإيقاف حتى تُصدر المحكمة الرياضية الدولية قرارها بشأن قضيته مع لاعبه السابق لويس جرابان.

غرفة فض المنازعات في فيفا كانت قد ألزمت الأهلي بتسديد 1.2 مليون دولار لجرابان وعاقبته بالإيقاف عن القيد فترتي انتقال لكن تم إيقاف القرار بعد قبول استئناف النادي في "كاس".

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