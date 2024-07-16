ما هو موعد إطلاق لعبة EA Sports FC 25؟ ومن هو نجم الغلاف؟

كل ما تريد معرفته عن موعد إطلاق لعبة EA Sports الجديدة لكرة القدم..

ينتظر الجميع بشغف صدور اللعبة الإلكترونية الشهيرة EA FC 25، خاصة أنه من المتوقع أن تكون تلك النسخة امتدادًا للنسخة الماضية التي كان. بها أكثر من شيء استثنائي.

ستكون نسخة EA FC 25، امتدادًا على الأرجح للتفوق التقني في تصوير اللاعبين بتقنيات مثل "هايبر موشن في" وغيرها، لذا يعتقد البعض أن المخاطرة عالية في هذه النسخة ما لم يتم تقديم لعبة استثنائية.

وبينما نحن ننتظر صدور نسخة EA FC 25، موقع جول سيقدم لك بعض المعلومات عن اللعبة الجديدة، أبرز التجديدات، موعد المقطع التشويقي وكل ما تريد معرفته عنها..

ما هو موعد إصدار EA FC 25؟

ألمحت EA في شهر مايو إلى أن لعبة EA FC 25 سيتم إطلاقها في الربع الثاني من السنة المالية، وهذا يعني أنه بين شهري يوليو وسبتمبر 2025.

لكن على الأرجح سيكون الإطلاق يوم الجمعة الأخير من شهر سبتمبر، والذي يوافق يوم 27 سبتمبر 2024.

هل صدر الإعلان التشويقي لـ EA FC 25 ؟

تطلق شركة EA Sports، الإعلان التشويقي الأول للعبة المنتظرة من الجميع، بتاريخ الأربعاء 17 يوليو 2024..

واشتملت الصورة الدعائية للإعلان التشويقي على نجم ريال مدريد جود بيلينجهام، وأسطورتي كرة القدم السابقين ديفيد بيكهام وزين الدين زيدان وجيانلويجي بوفون إضافة إلى أيتانا بونماتي نجمة كرة القدم النسائية.

ما هو سعر لعبة EA FC 25؟

من المنتظر أن يكون السعر 70 دولارًا، للنسخة "standard"، ومن الممكن أن تحصل على نسبة خصم تصل إلى 10%، إن قمت بالطلب المسبق للعبة وأنت مشترك في خدمة EA Play.

من هو نجم غلاف لعبة EA Sports FC 25؟

النجم الإنجليزي جود بيلينجهام سيكون الوجه الدعائي الرئيس من عالم كرة القدم الرجالية من بين اللاعبين الحاليين، بينما ستكون أيتانا بونماتي نجمة الغلاف فيما يتعلق بالكرة النسائية.

وكما سبق الذكر، أظهرت الصور الدعائية للإعلان التشويقي وجود كل من زين الدين زيدان، ديفيد بيكهام وجيانلويجي بوفون أساطير اللعبة السابقين.

ما أبرز الخصائص الجديدة في لعبة EA Sports FC 25؟

هناك عدد من الخصائص الشكلية والعملية في اللعبة ينتظر أن تضاف لها تجديدات.. بداية سيكون هناك تطوير للتجربة البصرية بشكل عام على نفس نسق النسخة الماضية.

من المرجح أن تكون تلك هي النسخة الأولى التي تشهد تطبيق تقنية الفيديو رسميًا في اللعبة، وهو أمر جديد للغاية فيما يتعلق بهذا النوع من الألعاب.

لكن البعض يذهب إلى أن تقنية الفيديو ستكون مفعلة في أنماط "الأوفلاين" كتجربة أولى، أيضًا ستكون هناك مغامرات لها علاقة باقتحام الجماهير للملاعب وفقًا لتقارير متابعة لكواليس اللعبة، كما أن وضعية المدرب المحترف ستشمل تجديدات أيضًا.