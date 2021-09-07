إذا كنت ترغب في شراء كريستيانو رونالدو في فانتازي الدوري الإنجليزي، يقدم بك جول كل ما تريد معرفته عن ذلك،، سعر رونالدو ومركزه وأكثر

نجح مانشستر يونايتد في إعادة كريستيانو رونالدو بعد سنوات قضاها في ريال مدريد ويوفنتوس، فاز خلالها بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات وحقق العديد من الإنجازات.

تحدى رونالدو سنه بتسجيله الأهداف بشكل منتظم حتى منتصف الثلاثينيات من عمره، ومن المتوقع أن يستمر في ذلك عندما يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

لذا، إذا كنت تتساءل عما إذا كنت ستختار كريستيانو رونالدو أم لا في فانتازي الدوري الإنجليزي، فإن جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته حول سعره والمركز الذي سيتواجد فيه وتاريخه في تسجيل النقاط.

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ما هو سعر كريستيانو رونالدو في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

بعد الإعلان الرمسي عن عودة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد مرة أخرى، أعلن حساب رابطة الدوري الإنجليزي الرسمي على تويتر أن سعر رونالدو هو 12.5 مليون جنيه استرليني.

بسعر 12.5 مليون جنيه استرليني، كان لاعب الوسط محمد صلاح والمهاجم هاري كين أغلى اللاعبين في بداية الموسم، وأصبح الآن رونالدو ثالثهما.

بالمقارنة مع روميلو لوكاكو، فإن سعره كان 11.5 مليون جنيه استرليني عند عودته إلى تشيلسي قادمًا من إنتر.

تفوق رونالدو على لوكاكو في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لذلك اعتبر لاعبو فانتازي الدوري الإنجليزي أن البرتغالي يستحق قيمة أكثر من البلجيكي.

Cristiano Ronaldo is a fantasy football legend ⭐️



2006/07 - 244 points

2007/08 - 283 points



Is he going in your #FPL team? 🤔 pic.twitter.com/p9cxVo5FVL — Goal (@goal) August 30, 2021

ما هو مركز كريستيانو رونالدو في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

مركز رونالدو في فانتازي الدوري الإنجليزي هو المهاجم.

الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات سيقود هجوم الشياطين الحمر، مع فريق مكون من برونو فيرنانديش وماركوس راشفورد وجادون سانشو.

يمكن القول إنه سيؤدي دورًا مشابهًا لصلاح وساديو ماني وآخرين متواجدين في قائمة لاعبي خط الوسط، لكنه سيكون مهاجمًا في اللعبة.

كم عدد نقاط كريستيانو رونالدو في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

كان رونالدو لاعبًا لا غنى عنه في فانتازي الدوري الإنجليزي خلال فترته الأولى في مانشستر يونايتد، وسجل أكثر من 200 نقطة في كلٍ من المواسم الثلاثة الأخيرة له في النادي.

كان أعلى عدد نقاط حصل عليه هو 283 نقطة، والذي سجله خلال موسم 2007-08، وهو الموسم الذي سجل فيه كريستيانو رونالدو 31 هدفًا وقدم ستة تمريراتٍ حاسمة.

في المواسم الثلاثة الأخيرة له مع مانشستر يونايتد، بلغ متوسط نقاط رونالدو 7.3 نقطة في المباراة الواحدة.

Cristiano Ronaldo v Lionel Messi 🍿 pic.twitter.com/QA8Vi0baNW — Goal (@goal) August 28, 2021

بالطبع تطور رونالدو كلاعب منذ رحيله عن أولد ترافورد، حيث أصبح هدافًا لا يشق له غبار، لذلك يجب التفكير في الوقت الذي قضاه مع يوفنتوس لإعطاء إشارة عن قيمته.

خلال ثلاثة مواسم في الدوري الإيطالي، سجل المهاجم المخضرم 81 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه، أي بمتوسط 27 هدفًا وأكثر من خمس تمريرات حاسمة في الموسم الواحد.

كم عدد أهداف رونالدو في الدوري الإنجليزي؟

الموسم المباريات الأهداف التمريرات الحاسمة 2003-04 29 4 4 2004-05 33 5 4 2005-06 33 9 6 2006-07 34 17 8 2007-08 34 31 6 2008-09 33 18 6

عندما وصل رونالدو إلى ملعب أولد ترافورد في موسم 2003-04، كان يلعب كجناح، لذا فإن أرقامه من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة لم تكن مثيرة للإعجاب في البداية.

بدأ كريستيانو رونالدو تحوله إلى ماكينة تسجيل الأهداف التي هو عليها اليوم منذ موسم 2006-2007 فصاعدًا في وقت أصبح أقوى جسديًا وأسرع.

عدد أهداف رونالدو الأكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد هي 31 هدفًا في 34 مباراة، مما ضمن فوزه بالحذاء الذهبي للبريميرليج والحذاء الذهبي الأوروبي.

في ست سنوات مع مانشستر يونايتد، بلغ معدل تسجيله 14 هدفًا في الموسم وأقل من ستة تمريرات حاسمة.

منذ ذلك الوقت، ارتفع معدل تسجيله للأهداف، حيث اعتاد على تسجيل أكثر من 30 هدفًا في الموسم الواحد في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

يبقى أن نرى كيف سيتأقلم مع الحياة في إنجلترا مرةً أخرى، هناك الكثير من الأشياء التي تغيرت منذ رحليه قبل 12 عامًا في عام 2009، لكنه سيكون حريصًا على الاندماج سريعًا.