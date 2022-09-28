تعرف على سعر فيفا 23 في المملكة العربية السعودية بجميع نسخها، وكيف تتمكن من الطلب المبكر للعبة كرة القدم الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم؟

يترقب عشاق ألعاب كرة القدم في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم الإصدار الجديد من اللعبة الأكثر شعبية فيفا.

مميزات جديدة منتظرة في فيفا 23 في جميع أوضاعها، سواءً الوضع الأشهر Ultimate أو الوضع الوظيفي، وحتى اللعب المنفرد.

ومع قرب موعد نزول فيفا 23، تعرف على سعرها في المملكة العربية السعودية، وكيف تتمكن من الطلب المبكر لها؟

ما هو سعر فيفا 23 في السعودية؟

هناك نسختان لفيفا 23 يمكنك لعبها على الأجهزة المشغلة، سواءً بلايستيشن 5 و4 أو Xbox One وXbox Series-X، أو حتى الكمبيوتر الشخصي.

تختلف الأسعار بحسب الجهاز المشغل الذي تفضل اللعب عليه، كذلك النسخة التي تفضل اقتنائها.

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Shahid Shahid

سعر النسخة العادية من فيفا 23 على أجهزة بلايستيشن وإكس بوكس هو 59.99 دولار أمريكي، أي حوالي 225 ريال سعودي، وهو نفس سعرها على أجهزة الكمبيوتر.

نسخة Ultimate FIFA 23 أكبر من هذا، وهي متوفرة على جميع الأجهزة، وسعرها لا يختلف باختلاف الجهاز وهو 99.99 دولار أي 375 ريال سعودي.

ما هو موعد نزول فيفا 23 في السعودية؟

موعد نزول فيفا 23 هو يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، وسيتاح الطلب المسبق قبل تاريخ الإصدار بأسبوع تقريبًا.

ستكون اللعبة متاحة في المملكة العربية السعودية في هذا التاريخ، وسيتمكن المشجع السعودي أيضًا من اقتنائها عبر الطلب المبكر.

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