تعرف على تفاصيل صفقة إيمريك لابورت للنصر، راتبه، وقيمة انتقاله..

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وقع الإسباني إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، على عقود انتقاله بشكل رسمي إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

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العالمي نجح في التوصل لاتفاق مع لابورت، من أجل تدعيم دفاع الفريق، بعد رحيل الإسباني ألفارو جونزاليس الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي.

ما هو راتب إيمريك لابورت مع النصر؟

كشف الصحفي "سانتي أونا" عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن لابورت سيحصل في الموسم الواحد على 25 مليون يورو.

ومن المقرر أن يوقع إيمريك لابورت على عقد مع نادي النصر يمتد إلى 3 سنوات قادمة، حيث سينتهي عقده في 2026.

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ما قيمة صفقة انتقال إيمريك لابورت إلى النصر؟

نجحت إدارة النصر أخيرًا في حسم التعاقد مع إيمريك لابورت الذي توج مع مانشستر سيتي مؤخرًا بكأس السوبر الأوروبي، بعد مفاوضات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الإعلامي فابريزيو رومانو من قبل على أن النصر سيدفع مبلغ 20 مليون يورو لنادي مانشستر سيتي، من أجل الحصول على خدمات لابورت.

ما هو عمر إيمريك لابورت؟ وما هو مركزه في الملعب؟

يبلغ لابورت المدافع الذي يحصل على الجنسيتين الإسبانية والفرنسية، 29 عامًا، حيث سيدافع عن قميص النصر حتى يبلغ من العمر 32 عامًا.

ويلعب إيمريك لابورت في مركز المدافع، حيث سيكون أفضل بديل لمواطنه ألفارو جونزاليس، كما سيشكل ثنائيًا رائعًا بجوار عبد الإله العمري.

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