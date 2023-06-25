ما هو راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد؟ وما قيمة الصفقة؟

تعرف على تفاصيل صفقة كيليان مبابي إلى ريال مدريد، راتبه، وقيمة انتقاله..

منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية ولا حديث يتفوق على تجدد شائعات اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

البداية كانت بخبر من ليكيب عن رفض اللاعب لتجديد عقده ورغبته المغادرة بالمجان في صيف 2024 ليثير جنون الجماهير.

وبعدها ترددت الأخبار عن أنّ باريس سان جيرمان لن يقبل برحيل اللاعب مجانًا ولذلك مستعد لوضعه في سوق الانتقالات خلال الصيف الجاري مقابل 200 مليون يورو.

ويبدو أنّ ريال مدريد مستعد للتعاقد معه، ووضع مدة زمنية تنتهي مع بداية معسكر الملكي التحضيري للموسم الجديد في 21 يوليو، ثم بعدها سينتظر الموسم المقبل والتوقيع معه مجانًا.

لكن التقارير الصحفية أكدت أن ريال مدريد اتفق مع اللاعب على البنود الشخصية والراتب.

ما هو راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد؟

بحسب ديفينسا سنترال الإسبانية، فإنّ كيليان مبابي سوف يتقاضى 60 مليون يورو في الموسم الواحد شاملة الضرائب.

وأوضحت أنّ اللاعب سوف يحصل على 65% من حقوق صورته وهو أمر كان قد تسبب في أزمة في أوقات سابقة.

ما قيمة صفقة كيليان مبابي إلى ريال مدريد؟

تًفيد التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد ونادي باريس سان جيرمان قد توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن انتقال مبابي إلى النادي الإسباني.

وبحسب التقرير فقد توصل أمير قطر وفلورنتينو بيريز رئيس الريال إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، حيث ستكون 200 مليون يورو بالإضافة إلى 50 مليون يورو كمكافآت.

كما يحصل مبابي على 90 مليون يورو مكافأة توقيع العقد.

ما هو راتب كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان؟

بحسب تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنّ الفرنسي كيليان مبابي يتربع على عرش قائمة الأكثر حصدًا للرواتب بعد تجديده عقده مع باريس سان جيرمان السنة الماضية.

ويتلقى اللاعب 6 ملايين يورو شهريًا قبل خصم الضرائب التي تجعل قيمة راتبه الذي يتقاضاه 4.62 ملايين يورو شهريًا.

وهذا يعني أن اللاعب يتقاضى نحو 72 مليون يورو سنويًا شاملة الضرائب.