ما هو راتب ساديو ماني في النصر؟ وما قيمة الصفقة؟

تفاصيل عرض النصر المقدم للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ الألماني، وكل ما تريد معرفته عن الصفقة وراتبه..

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حسم نادي النصر السعودي بالفعل صفقة التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، لكن الإعلان الرسمي عن الصفقة لم يتم بعد.

ماني سيكون الصفقة العالمية الرابعة التي تنضم إلى صفوف "العالمي" في فترة الانتقالات الصيفية 2023، بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والظهير البرازيلي أليكس تيليس.

وخلال الأيام التي شهدتها المفاوضات، هناك حالة من التضارب حول العرض المقدم من النصر إلى بايرن ميونخ لإقناع بطل الدوري الألماني، بالإضافة إلى ذلك يوجد تضارب أيضًا بشأن عرض "العالمي" إلى ماني.

وفي التقرير التالي من "GOAL.com"، نتعرف على عرض النصر المقدم إلى بايرن ميونخ للحصول على خدمات ساديو ماني، وراتب السنغالي رفقة "العالمي".

ما هو راتب ساديو ماني مع النصر؟

النسخة الألمانية من شبكة "سكاي" الرياضية أكدت أن راتب ساديو ماني مع النصر سيكون 40 مليون يورو في الموسم الواحد خالصة الضرائب، وهو ما يتضارب مع التقرير الذي نشره الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، الذي أكد أن عرض النصر يبلغ 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

لكن التقارير اتفقت على أن النصر سيوقع مع ماني على عقد يربطه بالفريق حتى صيف 2027، وبذلك سيتراوح الراتب الإجمالي للصفقة بين 100 و160 مليون يورو.

ما هو عرض النصر إلى بايرن ميونخ لضم ساديو ماني؟

حسب تأكيدات النسخة الألمانية من شبكة "سكاي" الرياضية، فإن النصر قدم عرضًا إلى بايرن ميونخ بقيمة 27.9 مليون يورو، وهو ما اتفقت عليه عدة مصادر.

ذلك المبلغ أقل قليلًا مما دفعه بايرن ميونخ إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2022 للحصول على خدمات ماني، حيث دفع البافاري 35 مليون يورو لتأمين خدمات السنغالي الدولي.

كم عمر ساديو ماني؟ وما هي ديانته؟

يبلغ ماني من العمر 31 عامًا، حيث ولد في 10 أبريل 1992، والفترة الأبرز في مسيرته كانت رفقة ليفربول والتي حقق خلالها الكثير من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويعتنق ماني الدين الإسلامي، حيث كان والده إمامًا لأحد المساجد في السنغال، ولا يخفي ساديو ديانته حيث يمارسها الشعائر من صلاة وصيام وحج بشكل منتظم.

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