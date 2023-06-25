ما هو راتب إدوارد ميندي في الأهلي؟ وما قيمة الصفقة؟

تعرف على تفاصيل صفقة إدوارد ميندي إلى الأهلي، راتبه، وقيمة انتقاله..

أصبح الحارس السنغالي إدوارد ميندي لاعب تشيلسي الإنجليزي، على أعتاب الانتقال إلى النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

ميندي قام بإجراء الفحوصات الطبية، واقترب من التوقيع مع الأهلي، حيث تُشير المصادر الصحفية إلى أن الإعلان سيتم يوم الإثنين.

ما هو راتب إدوارد ميندي مع الأهلي؟

لم يتم الإعلان عن راتب إدوارد ميندي مع النادي الأهلي، بعد الاتفاق بين الطرفين خلال الفترة الحالية على انضمامه إلى صفوف الفريق.

وأشارت بعض المصادر الصحفية إلى أن راتب ميندي مع الأهلي سيكون 3 أضعاف ما يحصل عليه مع نادي تشيلسي.

ويحصل إدوارد على 3 ملايين يورو سنويًا مع نادي تشيلسي، وبالتالي فإن راتب الحارس السنغالي سيصل إلى 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ما هو عرض الأهلي المقدم إلى تشيلسي للتعاقد مع إدوارد ميندي؟

أكد الصحفي "نيزار كانسيلا" على أن ميندي سوف يسافر إلى السعودية خلال الأيام القادمة، من أجل الانتقال بشكل رسمي ونهائي إلى الأهلي السعودي.

وعرض الأهلي لإتمام صفقة إدوارد ميندي وصل إلى 16 مليون جنيه إسترليني، حيث من المتوقع أن يخضع للفحص الطبي في السعودية قبل التعاقد معه بشكل رسمي.

ما هو عمر إدوارد ميندي؟ وما هو مركزه في الملعب؟

يبلغ الحارس السنغالي ميندي من العمر 31 عامًا، حيث ولد يوم 1 مارس عام 1992 في فرنسا.

ويلعب ميندي في مركز حراسة المرمى، حيث حصل على لقب أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021 المقدمة من الاتحاد الدولي "فيفا".