ما هو راتب ألفيش مع برشلونة؟ وما تفاصيل عقده

أعلن نادي برشلونة مساء اليوم الجمعة تعاقده مع داني ألفيش في صفقة انتقال حر، ليعود الظهير البرازيلي إلى قلعة كامب نو بعد رحيله في 2016.

وسبق لألفيش اللعب في صفوف برشلونة خلال الفترة من 2008 وحتى 2016، وكان ضمن الكتيبة الذهبية للفريق الكتالوني التي حققت العديد من البطولات.

ويعد ألفيش أولى صفقات برشلونة، تحت القيادة الفنية لزميله السابق تشافي هيرنانديز، الذي تولى قيادة الفريق قبل أيام.

وتكاثرت الأقاويل حول راتب البرازيلي المخضرم رفقة البلوجرانا، ومدة عقده مع برشلونة، وسيوضح موقع جول في التقرير التالي كل ما يخص عقد ألفيش الجديد مع برشلونة.

هل يلعب ألفيش مع برشلونة بالمجان؟

لم يتم ذكر راتب ألفيش مع برشلونة، في البيان الذي نشره الفريق الكتالوني بشكل رسمي، كما اختلفت التقارير الصحفية، حول راتب ألفيش الجديد مع البلوجرانا، خاصة أن اللاعب قد أبدى استعداده للتنازل عن الكثير من مستحقاته المالية للعودة إلى قلعة كامب نو من جديد.

بعض المصادر كانت قد أشارت إلى أن اللاعب البرازيلي صاحب الـ 38 عامًا، سيشارك بالمجان مع برشلونة ولكن هذا أمر مستبعد، في حين أن بعض المصادر الأخرى قد أشارت إلى أنه سيحصل على راتب قدره يورو واحد فقط في الأسبوع.

Back in DA house! pic.twitter.com/qicb8RRc1h — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية الموثوقة، فإن الأمر الأكيد أن ألفيش سيحصل على أقل راتب بين لاعبي الفريق، وهذا ما تقبله اللاعب ووافق عليه في اجتماعه مع الإدارة.

ما هي مدة عقد ألفيش مع برشلونة؟

وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، المقربة من نادي برشلونة، فإن عقد ألفيش الجديد مع برشلونة سيكون لمدة نصف موسم فقط.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أنه يوجد بندًا في عقد اللاعب البرازيلي مع برشلونة، يسمح بتمديد العقد لمدة موسم إضافي، عقب نهاية الموسم الحالي في شهر يونيو المقبل.

ما هي أول مباراة لألفيش مع برشلونة؟

عقد ألفيش مع برشلونة، سيتم تسجيله في الدوري الإسباني، بداية من يناير المقبل، ولن يتمكن من المشاركة مع الفريق في أي مباراة رسمية قبل يناير القادم، سيخوض فقط التدريبات الجماعية.

وإن نجحت إدارة برشلونة، في تسجيل اللاعب مع مطلع العام الجديد، قد نرى ألفيش بقميص البلوجرانا من جديد، يوم 2 يناير القادم أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

هل يعود إنييستا وميسي إلى برشلونة بعد انضمام ألفيش؟

انتشرت في الأيام الأخيرة، بعض الأقاويل والتكهنات حول إمكانية عودة أندريس إنييستا، أو ليونيل ميسي، إلى برشلونة من جديد خاصة بسبب وجود تشافي على مقعد المدير الفني.

وبحسب المصادر الموثوقة، فإن تلك الأنباء ما هي إلا إشاعات لا أساس لها من الصحة، ولم يتم مناقشة فكرة عودة إنييستا إلى البلوجرانا من الأساس، كما أن ميسي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان، ولن يتمكن من الرحيل قبل نهايته في 2023.

ما هي بطولات ألفيش مع برشلونة؟

الظهير البرازيلي المخضرم، كما ذكرنا سابقًا، كان شاهدًا على العديد من بطولات وإنجازات برشلونة، وشارك خلال فترته مع الفريق الكتالوني في 391 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 21 هدفًا، كما صنع 101 هدفًا.

وحقق ألفيش مع برشلونة 23 بطولة مختلفة أثناء فترته الأولى مع برشلونة، وعلى رأس تلك البطولات الحصول على دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والدوري الإسباني 6 مرات، بالإضافة إلى ثلاث بطولات كأس عالم للأندية ومثلهم في السوبر الأوروبي.