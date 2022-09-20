يلقي جول الضوء على تقييم محمد صلاح في فيفا 23 وإحصائياته في اللعبة الجديدة وتاريخ تقييماته في النسخ السابقة.

أصبح محمد صلاح في السنوات الأخيرة أحد أهم اللاعبين في أوروبا، ووصل إلا ما لم يصل إليه أي لاعب مصري قبله.

أنهى صلاح الموسم الماضي على رأس صدارة هدافي الدوري الإنجليزي وحصل على الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه منذ انضمامه لليفربول، لكن بدايته كانت ضعيفة هذا الموسم.

الفرعون المصري لا يتوقف عن كسر الأرقام القياسية منذ انضمامه للريدز، وينظر له في الفريق كقائد خاصةً بعد رحيل ساديو ماني لبايرن ميونخ.

وفي هذا التقرير، نتعرف على تقييم محمد صلاح في فيفا 23 وتاريخ تقييماته في النسخ السابقة من اللعبة.

ما هو تقييم إرلينج هالاند في فيفا 23؟

ما هو تقييم محمد صلاح في فيفا 23؟

حصل محمد صلاح على تقييم إجمالي 90 في فيفا 23، وهو أعلى بنقطة من التقييم الذي حصل عليه في النسخة السابقة، ولا يسبقه إلا كيليان مبابي وكيفن دي بروينه وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما الأفضل في اللعبة.

سرعة ومراوغة صلاح هي أكثر ما يميزانه، حيث حصل على تقييم 90 لكلٍ منهما، كما يمتلك قوة تسديد بلغت 89، وتقييم تمريراته وصل إلى 82.

الإحصائية التقييم السرعة 90 التسديد 89 التمرير 82 المراوغة 90 الدفاع 45 القوة البدنية 75 التقييم الإجمالي 90

تقييمات محمد صلاح السابقة في فيفا

تواجد صلاح للمرة الأولى في اللعبة في فيفا 14، وحصل على تقييم بلغ 74، وزاد نقطتين في فيفا 15 ليصل إلى 76، وواصل الزيادة حتى وصل إلى 80 في فيفا 16.

اللعبة التقييم فيفا 14 74 فيفا 15 76 فيفا 16 80 فيفا 17 81 فيفا 18 83 فيفا 19 88 فيفا 20 90 فيفا 21 90 فيفا 22 89 فيفا 23 90

في فيفا 17، حصل على تقييم 81، وتقدم في فيفا 18إلى 83، ووصل إلى تقييم 88 في فيفا 19، قبل أن يصل لحاجز الـ90 في نسختين 20 و21، ويتراجع بنقطة في فيفا 22.