جول يلقي نظرة على تصنيف كريستيانو رونالدو في فيفا 23 وإحصائياته في اللعبة الجديدة وتاريخ تقييماته في اللعبة.

كريستيانو رونالدو هو أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور، وسجله من الأهداف والجوائز والألقاب الفردية يؤكد ذلك.

لا يزال يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في جميع أنحاء العالم، وقد كشفت EA Sports عن تقييمه في فيفا 23 قبل تاريخ الإصدار الرسمي للعبة في 30 سبتمبر.

خضعت الصورة الرمزية الافتراضية لرونالدو لبعض التغييرات في اللعبة في السنوات الأخيرة منذ رحيله عن ريال مدريد، لكنه لا يزال من الأفضل.

لكن، ما هو تقييم رونالدو في فيفا 23؟ جول يلقي نظرة...

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ما هو تقييم كريستيانو رونالدو في فيفا 23؟

حصل رونالدو على تقييم إجمالي قدره 90 في فيفا 23، وقد انخفض تقييمه بنقطة واحدة عن فيفا 22، حيث حصل فيها على تصنيف 91.

بتقييم 90، رونالدو أقل بقليل من خمسة لاعبين يعتبرون الأفضل في اللعبة بتقييمات 91، وهم: "كريم بنزيما، روبيرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي، كيفن دي بروينه، ليونيل ميسي".

بينما انخفض تقييم رونالدو، لا يزال أحد أفضل اللاعبين في اللعبة، حيث تبلغ سرعته هي 81، في حين أن قدرته على التسديد تبلغ 92 والمراوغة 85.

يمكنك الاطلاع على تقييمات رونالدو في فيفا 23 بمزيد من التفصيل أدناه.

الإحصائية التقييم السرعة 81 التسديد 92 التمرير 78 المراوغة 85 الدفاع 34 القوة البدنية 75 التقييم الإجمالي 90

تقييمات كريستيانو رونالدو السابقة في فيفا

تراجع تصنيف النجم البرتغالي بشكل مطرد خلال الإصدارات الخمس الماضية، منذ أن كان 94 في فيفا 19، عندما تواجد على غلاف اللعبة.

اللعبة التقييم فيفا 06 91 فيفا 07 87 فيفا 08 91 فيفا 09 91 فيفا 10 89 فيفا 11 89 فيفا 12 92 فيفا 13 92 فيفا 14 92 فيفا 15 93 فيفا 16 94 فيفا 17 94 فيفا 18 94 فيفا 19 94 فيفا 20 93 فيفا 21 92 فيفا 22 91 فيفا 23 90

كان تقييمه الأول هو 91 في فيفا 06، ولكن حدث انخفاض بمقدار أربع نقاط في الإصدار التالي، حيث كان 87 في فيفا 07. لكن سرعان ما استعاد تقييمه الأول في فيفا 08.

تقييم رونالدو في اللعبة أعلى من 90 منذ فيفا 12، ولم يتجاوز الـ90 وتوقف عند 89 في فيفا 10 و فيفا 11.

أعلى تقييم حصل عليه رونالدو في فيفا هو 94، والذي حصل عليه لأربع نسخ متتالية من فيفا 16 إلى فيفا 19.