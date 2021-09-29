ما هو تقييم اللاعبين العرب في فيفا 22؟ وما تقييم محمد صلاح؟

تعرف على تقييم أبرز اللاعبين العرب في فيفا 22، وتقييم بطاقة سامي الجابر المميزة..

اقترب الموعد الرسمي لصدور لعبة فيفا 22، والتي ينتظرها الملايين من عشاق اللعبة الشهيرة وكرة القدم، خاصة مع التحديثات التي وعدت الشركة المنتجة للعبة بأن تظهر في النسخة الجديدة.

وكما هو الحال مع صدور أي نسخة من اللعبة الشهيرة، سيتنافس العديد من اللاعبين للفوز بالمباريات في الأطوار المختلفة من اللعبة.

ومع اقتراب النسخة الجديدة من اللعبة، يتساءل الجميع عن تقييم اللاعبين العرب في اللعبة، خاصة مع وجود بطاقة مميزة للأسطورة المعتزل سامي الجابر في طور ألتميت تيم.

وفي التقرير التالي من موقع، سنستعرض معًا تقييم أبرز اللاعبين العرب في لعبة فيفا 22.

ما هي بطاقة سامي الجابر المميزة في فيفا 22؟

أصدرت الشركة المنتجة للعبة، بطاقة مميزة للأسطورة السعودية في طور ألتميت تيم، وستكون بطاقات تشبه بطاقات الأساطير الشهيرة.

الإضافة الجديدة ستساعد في إضافة المزيد من التناغم للفريق في طور ألتميت تيم، ولكن ليس بنفس تأثير الأيقونات.

يسعدني ويشرفني الكشف عن تقييمي في #فيفا22 #ألتميت_تيم من @EA_ME، كأول لاعب عربي وسعودي في FUT HEROES. pic.twitter.com/nJ1bIKk8cS — سامي الجابر (@SamiAlJaber) September 6, 2021

فمثلًا ترتبط بطاقة اللاعب الأيقونة مع أي لاعب من أي دوري، ولكن أبطال FUT سيكون تأثيرهم وتناغمهم مع الدوري الذي كان يلعب فيه اللاعب.

وستكون بطاقة الجابر في اللعبة بتقييم 86، وسيزيد التناغم من لاعبي الدوري السعودي، ليمثل الكرة السعودية والعربية إلى جانب الأساطير العالميين.

من صاحب أعلى تقييم بين اللاعبين العرب في فيفا 22؟

يتصدر محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، قائمة أفضل اللاعبين العرب في فيفا 22، وستكون بطاقته في مركز الجناح الأيمن بطاقة 89.

ويأتي خلفه رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي الإنجليزي ببطاقة طاقتها 86 بالتساوي مع بطاقة سامي الجابر المميزة في ألتميت تيم، ويأتي خلفهم أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان بطاقة 85.

ما هي تقييمات اللاعبين العرب في فيفا 22؟

يسيطر على القائمة العديد من اللاعبين المحترفين في الملاعب الأوروبية، ولكن لن تخلو القائمة من اللاعبين الذين يشاركون في الدوريات المحلية، مثل الدوري السعودي.

وفي الجدول التالي موضح تقييم أبرز اللاعبين العرب في فيفا 22...

اللاعب الفريق الجنسية المركز التقييم محمد صلاح ليفربول مصري RW 89 رياض محرز مانشستر سيتي جزائري RW 86 سامي الجابر أبطال FUT سعودي ST 86 أشرف حكيمي باريس سان جيرمان مغربي RB 85 حكيم زياش تشيلسي مغربي RW 84 ياسين بونو إشبيلية مغربي GK 82 يوسف النصري إشبيلية مغربي ST 82 أندي ديلور نيس جزائري ST 81 مهدي بنعطية فاتح كراجمرك مغربي CB 81 عيسى ماندي فياريال جزائري CB 80 إسماعيل بن ناصر ميلان جزائري CM 80 رامي بن سبعيني بوروسيا مونشنجلادباخ جزائري LB 89 منير الحدادي إشبيلية مغربي LW 79 رومان سايس ولفرهامبتون مغربي CB 78 محمد النني آرسنال مصري CDM 77 سعيد بن رحمة وست هام جزائري CAM 77 عبد الرزاق حمد الله النصر مغربي ST 77 سالم الدوسري الهلال سعودي LM 76 عمر السومة الأهلي سوري ST 76

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