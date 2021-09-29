ما هو تقييم اللاعبين العرب في فيفا 22؟ وما تقييم محمد صلاح؟
اقترب الموعد الرسمي لصدور لعبة فيفا 22، والتي ينتظرها الملايين من عشاق اللعبة الشهيرة وكرة القدم، خاصة مع التحديثات التي وعدت الشركة المنتجة للعبة بأن تظهر في النسخة الجديدة.
وكما هو الحال مع صدور أي نسخة من اللعبة الشهيرة، سيتنافس العديد من اللاعبين للفوز بالمباريات في الأطوار المختلفة من اللعبة.
ومع اقتراب النسخة الجديدة من اللعبة، يتساءل الجميع عن تقييم اللاعبين العرب في اللعبة، خاصة مع وجود بطاقة مميزة للأسطورة المعتزل سامي الجابر في طور ألتميت تيم.
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وفي التقرير التالي من موقع، سنستعرض معًا تقييم أبرز اللاعبين العرب في لعبة فيفا 22.
ما هي بطاقة سامي الجابر المميزة في فيفا 22؟
أصدرت الشركة المنتجة للعبة، بطاقة مميزة للأسطورة السعودية في طور ألتميت تيم، وستكون بطاقات تشبه بطاقات الأساطير الشهيرة.
الإضافة الجديدة ستساعد في إضافة المزيد من التناغم للفريق في طور ألتميت تيم، ولكن ليس بنفس تأثير الأيقونات.
فمثلًا ترتبط بطاقة اللاعب الأيقونة مع أي لاعب من أي دوري، ولكن أبطال FUT سيكون تأثيرهم وتناغمهم مع الدوري الذي كان يلعب فيه اللاعب.
وستكون بطاقة الجابر في اللعبة بتقييم 86، وسيزيد التناغم من لاعبي الدوري السعودي، ليمثل الكرة السعودية والعربية إلى جانب الأساطير العالميين.
من صاحب أعلى تقييم بين اللاعبين العرب في فيفا 22؟
يتصدر محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، قائمة أفضل اللاعبين العرب في فيفا 22، وستكون بطاقته في مركز الجناح الأيمن بطاقة 89.
ويأتي خلفه رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي الإنجليزي ببطاقة طاقتها 86 بالتساوي مع بطاقة سامي الجابر المميزة في ألتميت تيم، ويأتي خلفهم أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان بطاقة 85.
ما هي تقييمات اللاعبين العرب في فيفا 22؟
يسيطر على القائمة العديد من اللاعبين المحترفين في الملاعب الأوروبية، ولكن لن تخلو القائمة من اللاعبين الذين يشاركون في الدوريات المحلية، مثل الدوري السعودي.
وفي الجدول التالي موضح تقييم أبرز اللاعبين العرب في فيفا 22...
|اللاعب
|الفريق
|الجنسية
|المركز
|التقييم
|محمد صلاح
|ليفربول
|مصري
|RW
|89
|رياض محرز
|مانشستر سيتي
|جزائري
|RW
|86
|سامي الجابر
|أبطال FUT
|سعودي
|ST
|86
|أشرف حكيمي
|باريس سان جيرمان
|مغربي
|RB
|85
|حكيم زياش
|تشيلسي
|مغربي
|RW
|84
|ياسين بونو
|إشبيلية
|مغربي
|GK
|82
|يوسف النصري
|إشبيلية
|مغربي
|ST
|82
|أندي ديلور
|نيس
|جزائري
|ST
|81
|مهدي بنعطية
|فاتح كراجمرك
|مغربي
|CB
|81
|عيسى ماندي
|فياريال
|جزائري
|CB
|80
|إسماعيل بن ناصر
|ميلان
|جزائري
|CM
|80
|رامي بن سبعيني
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|جزائري
|LB
|89
|منير الحدادي
|إشبيلية
|مغربي
|LW
|79
|رومان سايس
|ولفرهامبتون
|مغربي
|CB
|78
|محمد النني
|آرسنال
|مصري
|CDM
|77
|سعيد بن رحمة
|وست هام
|جزائري
|CAM
|77
|عبد الرزاق حمد الله
|النصر
|مغربي
|ST
|77
|سالم الدوسري
|الهلال
|سعودي
|LM
|76
|عمر السومة
|الأهلي
|سوري
|ST
|76
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