ما هو ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ؟

تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ، وما هو ترتيب رونالدو وميسي بينهم؟ ومن هو الهداف التاريخي للمونديال؟

لا شك أن بطولة كأس العالم للأندية هي إحدى أهم البطولات في عالم كرة القدم، على الرغم من ظهورها منذ حوالي 20 عامًا فقط.

يشارك في مونديال الأندية الفرق الحاصلة على دوري الأبطال في قاراتها، وتوفر لها احتكاك قوي بمدارس كروية مختلفة.

يعتبر كأس العالم للأندية بذلك بطولة تكريمية لأبطال القارات، واعتادت الجماهير العربية على تواجد فريق عربي على الأقل في كل عام.

لا تقتصر المنافسة في المونديال على الأندية فقط، فهناك منافسة أخرى تكون بين اللاعبين على الجوائز الفردية.

وفي هذا التقرير، نتعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية على مر التاريخ، ومن هو الهداف التاريخي للبطولة؟

من هو هداف كأس العالم للأندية؟

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف كأس العالم للأندية، حيث أحرز 7 أهداف في 3 مشاركات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.

في المركز الثاني يتواجد جاريث بيل لاعب الملكي بـ6 أهداف، فيما يقع ليونيل ميسي في المركز الثالث مناصفةً مع لويس سواريز وسيزار ديلجادو بـ5 أهدافٍ لكلٍ منهم.

ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ