ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟ وما ترتيب محمد صلاح؟

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Salah Golden bootGettyImage
ندى الشافعي

ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟

الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح
أستون فيلا
نيوكاسل يونايتد
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
ساوثامبتون
بيرنلي
وست هام
شيفيلد يونايتد
كريستال بالاس
بورنموث
برايتون
واتفورد
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
آرسنال
تشيلسي
إيفرتون
ليفربول
نوريتش سيتي
ليستر سيتي

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ

الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات مشاهدة بين عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة، وهو من أقوى الدوريات في العالم حيث يتنافس فيه أقوى فرق العالم وتتسم مبارياته دائمًا بالقوة والإثارة، ومؤخراً ازدادت شعبيته بين الجمهور العربي وأصبحوا يتابعون مبارياته بشكل أكبر.

من ضمن الأسباب التي أدت لذلك وجود اللاعب المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، مما لفت انتباه مشجعي كرة القدم في الوطن العربي لمتابعة الدوري الإنجليزي بحماس أكثر من أى وقت مضى.

لفت الفرعون المصري الأنظار منذ العودة للبريمييرليج عبر الريدز بعد فترة فاشلة مع تشيلسي، وأصبح الهداف الأول لفريق يورجن كلوب، واقترب بشدة ليصبح الهداف التاريخي للفريق.

هناك العديد من الأسئلة التي يطرحها المتابع لكرة القدم بشكلٍ عام ومتابع الدوري الإنجليزي، ومن ضمن هذه الأسئلة من هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز؟ هذا ما سنتعرف عليه

من الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي؟

بالتأكيد شهد الدوري الإنجليزي العديد من النجوم واللاعبين الذين تركوا بصمة في كرة القدم العالمية وحققوا الأرقام القياسية، وهناك قائمة كبيرة من الهدافين في تاريخ البريمييرليج.

يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، كما تجاوز هاري كين رقم واين روني بالوصول إلى 213 هدفًا في المركز الثاني.

الترتيب

اللاعب

عدد الأهداف

1

آلان شيرر

260

=2

هاري كين

213

=2

واين روني

208

4محمد صلاح193
5

أندي كول

187

6

سيرخيو أجويرو

184

7

فرانك لامبارد

177

8

تييري هنري

175

9

روبي فاولر

163

10

جيرمان ديفو

162

11

مايكل أوين

150

12

ليس فيرديناند

149

13

تيدي شيرنجهام

146

14جيمي فاردي145

15

روبين فان بيرسي

144

=16سون هيونج مين127

=16

جيمي هاسلباينك

127

18

روبي كين

126

19

نيكولاس أنيلكا

125

=20رحيم ستيرلينج123

=20

دوايت يورك

123

22إرلينج هالاند122
=23

روميلو لوكاكو

121

=23

ستيفن جيرارد

121

25

إيان رايت

113

=26

ساديو ماني

111

=26

ديون دبلن

111

=26

إيميل هيسكي

111

29

ريان جيجز

109

30

بيتر كراوتش

108

31

بول سكولز

107

32

دارين بينت

106

33

ديدييه دروجبا

104

34

كريستيانو رونالدو

103

الخط المائل للاعبين لا يزالوا في الدوري الإنجليزي

ما هو ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟

يحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي فريق ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي متجاوزًا روبي فاولر متصدر الترتيب، ويأتي الفرعون المصري في المركز الرابع في الترتيب العام للهدافين في البريمييرليج.

منذ وصول نجم المنتخب المصري للريدز سجل 191 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان قد سجل هدفين في فترته مع تشيلسي، ليصبح مجموع أهدافه في الدوري الإنجليزي هو 193 هدفًا.

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