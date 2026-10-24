ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟ وما ترتيب محمد صلاح؟

الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات مشاهدة بين عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة، وهو من أقوى الدوريات في العالم حيث يتنافس فيه أقوى فرق العالم وتتسم مبارياته دائمًا بالقوة والإثارة، ومؤخراً ازدادت شعبيته بين الجمهور العربي وأصبحوا يتابعون مبارياته بشكل أكبر.

من ضمن الأسباب التي أدت لذلك وجود اللاعب المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، مما لفت انتباه مشجعي كرة القدم في الوطن العربي لمتابعة الدوري الإنجليزي بحماس أكثر من أى وقت مضى.

لفت الفرعون المصري الأنظار منذ العودة للبريمييرليج عبر الريدز بعد فترة فاشلة مع تشيلسي، وأصبح الهداف الأول لفريق يورجن كلوب، واقترب بشدة ليصبح الهداف التاريخي للفريق.

هناك العديد من الأسئلة التي يطرحها المتابع لكرة القدم بشكلٍ عام ومتابع الدوري الإنجليزي، ومن ضمن هذه الأسئلة من هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز؟ هذا ما سنتعرف عليه

من الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي؟

بالتأكيد شهد الدوري الإنجليزي العديد من النجوم واللاعبين الذين تركوا بصمة في كرة القدم العالمية وحققوا الأرقام القياسية، وهناك قائمة كبيرة من الهدافين في تاريخ البريمييرليج.

يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، كما تجاوز هاري كين رقم واين روني بالوصول إلى 213 هدفًا في المركز الثاني.

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 آلان شيرر 260 =2 هاري كين 213 =2 واين روني 208 4 محمد صلاح 193 5 أندي كول 187 6 سيرخيو أجويرو 184 7 فرانك لامبارد 177 8 تييري هنري 175 9 روبي فاولر 163 10 جيرمان ديفو 162 11 مايكل أوين 150 12 ليس فيرديناند 149 13 تيدي شيرنجهام 146 14 جيمي فاردي 145 15 روبين فان بيرسي 144 =16 سون هيونج مين 127 =16 جيمي هاسلباينك 127 18 روبي كين 126 19 نيكولاس أنيلكا 125 =20 رحيم ستيرلينج 123 =20 دوايت يورك 123 22 إرلينج هالاند 122 =23 روميلو لوكاكو 121 =23 ستيفن جيرارد 121 25 إيان رايت 113 =26 ساديو ماني 111 =26 ديون دبلن 111 =26 إيميل هيسكي 111 29 ريان جيجز 109 30 بيتر كراوتش 108 31 بول سكولز 107 32 دارين بينت 106 33 ديدييه دروجبا 104 34 كريستيانو رونالدو 103

الخط المائل للاعبين لا يزالوا في الدوري الإنجليزي

ما هو ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟

يحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي فريق ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي متجاوزًا روبي فاولر متصدر الترتيب، ويأتي الفرعون المصري في المركز الرابع في الترتيب العام للهدافين في البريمييرليج.

منذ وصول نجم المنتخب المصري للريدز سجل 191 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان قد سجل هدفين في فترته مع تشيلسي، ليصبح مجموع أهدافه في الدوري الإنجليزي هو 193 هدفًا.