ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟ وما ترتيب محمد صلاح؟

ندى الشافعي
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Salah golden boot
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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، وكم يبعد صلاح عن الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي؟ والذي هو آلان شيرار نجم نيوكاسل السابق

الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات مشاهدة بين عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة، وهو من أقوى الدوريات في العالم حيث يتنافس فيه أقوى فرق العالم وتتسم مبارياته دائمًا بالقوة والإثارة، ومؤخراً ازدادت شعبيته بين الجمهور العربي وأصبحوا يتابعون مبارياته بشكل أكبر.

من ضمن الأسباب التى أدت لذلك وجود اللاعب المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، مما لفت انتباه مشجعي كرة القدم في الوطن العربي لمتابعة الدوري الإنجليزي بحماس أكثر من أى وقت مضى.

لفت الفرعون المصري الأنظار منذ العودة للبريميرليج عبر الريدز بعد فترة فاشلة مع تشيلسي، وأصبح الهداف الأول لفريق يورجن كلوب، واقترب وبشدة ليصبح الهداف التاريخي للفريق.

هناك العديد من الأسئلة التي يطرحها المتابع لكرة القدم بشكلٍ عام ومتابع الدوري الإنجليزي بشكلٍ خاص لتواجد محمد صلاح به، ومن ضمن هذه الأسئلة من هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز؟ وهل صلاح قريب منه أم بعيد؟ هذا ما سنتعرف عليه.

كم مباراة يحتاجها محمد صلاح ليكون الهداف التاريخي لليفربول؟

من هم الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي؟

بالتأكيد شهد الدوري الإنجليزي  العديد من النجوم واللاعبين الذين تركوا بصمة في كرة القدم العالمية وحققوا الأرقام القياسية، وهناك قائمة كبيرة من الهدافين في تاريخ البريميرليج.

يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، وتشمل القائمة أيضاً أسماء مثل واين روني صاحب المركز الثاني بعدد 208 أهداف في 494 مباراة، وهاري كين في المركز الثالث برصيد 193 هدفًا

الترتيب

اللاعب

الأهداف

1

آلان شيرر

260

2

واين روني

208

3

هاري كين

193

4

أندي كول

187

5

سيرخيو أجويرو

184

6

فرانك لامبارد

177

7

تيري هنري

175

8

روبي فاولر

163

9

جيرمان ديفو

162

10

مايكل أوين

150

11

ليس فيرديناند

149

12

تيدي شيرنجهام

146

13

روبين فان بيرسي

144

14

جيمي فاردي

134

15

جيمي هاسلباينك

127

16

روبي كين

126

17

نيكولاس أنيلكا

125

18

محمد صلاح

124

19

دوايت يورك

123

=20

روميلو لوكاكو

121

=20

ستيفن جيرارد

121

22

إيان رايت

113

23

رحيم ستيرلينج

112

=24

ساديو ماني

111

=24

ديون دبلن

111

=24

إيميل هيسكي

111

27

ريان جيجز

109

28

بيتر كراوتش

108

29

بول سكولز

107

30

دارين بينت

106

31

ديدييه دروجبا

104

الخط المائل للاعبين لم يعتزلوا بعد

ما هو ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟

يحتل محمد صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي فريق ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي متجاوزًا مايكل أوين بينما يتصدر روبي فاولر الترتيب بواقع 128 هدفًا، ويأتي الفرعون المصري في المركز الـ 18 في الترتيب العام للهدافين في البريميرليج.

منذ وصول نجم المنتخب المصري للريدز سجل 122 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان قد سجل هدفين في فترته مع تشيلسي، ليصبح مجموع أهدافه في الدوري الإنجليزي هو 124 هدفًا.

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