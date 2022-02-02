ما هو تاريخ مواجهات مصر والكاميرون في كافة المسابقات؟

يستعد منتخب مصر، لمواجهة نظيره الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقامة على الأراضي الكاميرونية.

ودائمًا ما تتسم مباريات الفراعنة، مع الأسود بالقوة والإثارة في المنافسات الإفريقية المختلفة، سواء كانت رسمية أو ودية، والتي كان آخرها في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 والتي فازت بها الكاميرون.

مصر وصلت إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد التغلب على المغرب بهدفين مقابل هدف، بينما عبرت الأسود على نصف نهائي البطولة بعد الفوز على جامبيا بهدفين دون رد.

وفي التقرير التالي من موقع، جول سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات مصر والكاميرون في المنافسات المختلفة.

ما هو تاريخ مواجهات مصر والكاميرون؟

لعب المنتخب المصري، أمام نظيره الكاميروني في 27 مباراة مختلفة عبر التاريخ، نجح الفراعنة في الفوز بـ 15 مباراة، وحسم التعادل مواجهات الفريقين في 6 مباريات، وفازت الأسود في 6 مباريات.

بدأت مواجهات الفريقين في الثالث والعشرين من فبراير لعام 1983 وكانت مباراة ودية وحينها فازت أسود الكاميرون بهدفين دون رد، بينما حقق المنتخب المصري فوزه الأول على الكاميرون في مايو من العام ذاته وكان برباعية نظيفة وتعد تلك النتيجة هي أكبر فوز في مباريات الفريقين.

أما أكثر مباراة شهدت أهدافًا كانت في يناير 2008 بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، وفيها فاز المنتخب المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفيما يلي سجل مواجهات مصر والكاميرون عبر التاريخ: