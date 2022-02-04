يترقب العالم كله نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 الذي سيجمع بين منتخب مصر أمام السنغال في ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياويندي.

مصر حاملة لقب أمم إفريقيا 7 مرات تواجه السنغال التي تطمح للظفر بأول لقب رسمي لها في تاريخها مع جيل أسطوري يقوده النجم ساديو ماني.

مواجهات مصر والسنغال سواءً في أمم إفريقيا أو تصفيات كأس العالم أو الكان، وكذلك المباريات الودية، حافل للغاية.

مباراة النهائي ستُكرر بشهر مارس ولكن في تصفيات كأس العالم بنظام الذهاب والإياب، مما يُزيد من طابع الإثارة والندية بين محمد صلاح وزميله في ليفربول، ماني.

ما هو تاريخ مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا؟

وبما أن التاريخ دائمًا قد يكون مرآة للمستقبل أو يعطي بعض الانطباعات، فنستعرض معكم تاريخ مواجهات مصر والسنغال بمختلف المحافل.

ما هو تاريخ مواجهات مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا؟

في كأس أمم إفريقيا، التقى منتخب مصر مع نظيره السنغال في أربع مرات.

المرة الأولى كانت في كأس الأمم الإفريقية 1986 التي استضافتها مصر، وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف في دور المجموعات.

للمصادفة أن مصر آنذاك عادت من بعيد ونجحت في التأهل من مجموعتها ثم ظفرت باللقب على حساب منتخب الكاميرون.

المواجهة الثانية كانت في نسخة عام 2000، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف حمل توقيع الأسطورة حسام حسن.

وردت السنغال الدين في نسخة 2002 وفازت على بلاد الفراعنة بدور المجموعات بهدف نظيف حمل توقيع لامينا دياتا.

أما المواجهة الأخيرة فكانت في نصف نهائي نسخة 2006 بمصر، وحينها فازت كتيبة حسن شحاتة بهدفين لهدف.

ولا ينسى بالطبع أن في مواجهة 2006 من أحرز هدف الفوز هو عمرو ذكي بعد حلوله بديلًا لميدو بثوانٍ معدودة، عندما كان "العالمي" يتشاجر مع المدرب حسن شحاتة لإخراجه من الملعب.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا

المباراة النتيجة النسخة مصر - السنغال 1-0 1986 مصر - السنغال 0-1 2000 السنغال - مصر 0-1 2002 مصر - السنغال 1-2 2006

ما هو تاريخ مواجهات مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم؟

كانت السنغال رفقة مصر في مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم 2022، والتقى الفريقان مرتين.

المباراة الأولى التي أقيمت بالعاصمة داكار انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الإياب بالقاهرة فازت مصر بهدف ميدو.

رغم فوز مصر، لكن السنغال كانت من تأهلت إلى مونديال كوريا الجنوبية واليابان بتصدرها للمجموعة، وقدّمت كأسًا تاريخيًا وصلت خلاله لربع النهائي.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

المباراة النتيجة النسخة السنغال - مصر 0-0 تصفيات مونديال 2002 مصر - السنغال 0-1 تصفيات مونديال 2002

ما هو تاريخ مواجهات مصر والسنغال في تصفيات أمم إفريقيا؟

تظهر هنا الغلبة المطلقة لمنتخب السنغال على المصريين، فكان الثنائي في مجموعة واحدة بتصفيات أمم إفريقيا 2015 برفقة تونس وبوتسوانا.

فازت السنغال في داكار بهدفين نظيفين عبر بيرام ضيوف وساديو ماني، ثم كررت فوزها في القاهرة بهدف من توقيع بيرام ضيوف أيضًا.

مصر حينها لم تتأهل للنسخة التي أُقيمت في غينيا الاستوائية، وتأهلت السنغال رفقة تونس من هذه المجموعة.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال في تصفيات كأس أمم إفريقيا

المباراة النتيجة النسخة السنغال - مصر 0-2 تصفيات أمم إفريقيا 2015 مصر - السنغال 1-0 تصفيات أمم إفريقيا 2015

ما هو تاريخ مواجهات مصر والسنغال وديًا؟

أولى المباريات الودية التي جمعت بين مصر والسنغال كانت عام 2003 وفازت مصر فيها بهدف نظيف من توقيع ميدو.

ولعب المنتخبان في بطولة كأس ودية بمصر عام 2005، وفازت مصر بأربعة أهداف لهدفين.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر والسنغال التقيتا في دورة الألعاب الإفريقية 1987 وكان الفوز حليف الفراعنة بهدف نظيف.

المباراة النتيجة العام مصر - السنغال 0-1 الألعاب الإفريقية 1987 مصر - السنغال 0-1 ودية 2003 مصر - السنغال 2-4 كأس ودية 2005

ما هو تاريخ مواجهات مصر والسنغال؟

هكذا، تصبح مصر قد التقت مع السنغال قبل نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، في 11 مباراة مختلفة بين تصفيات المونديال والكان، وكأس الأمم ووديًا.

كان الفوز من حليف منتخب مصر في 6 مناسبات، بينما فازت السنغال في أربع مباريات، وخيّم التعادل في مباراة واحدة فقط (تصفيات مونديال 2002)

تاريخ مواجهات مصر والسنغال