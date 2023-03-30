تعرف على تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بشكليه القديم والحديث..

حينما نتحدث عن المنافسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، فإننا نستطيع أن ننحي كل المنافسات في إنجلترا جانبًا!.

ذلك لأن مستوى التنافسية بين هذين الفريقين على عرش كرة القدم الإنجليزية قديم من عمرها، إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة منها ما هو سياسي واجتماعي تجعل هذه الخصومة الكروية ذات أبعاد كثيرة للغاية.

كرة القدم تدخل بقوة في هذا المستوى من التنافسية، ولذلك نستعرض لكم تاريخ المواجهات المباشرة بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في السطور التالية:-

متى كانت أول مباراة جمعت ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

كانت أول مباراة جمعت بين كل من ليفربول ومانشستر يونايتد لحساب الدوري الإنجليزي يوم 25 ديسمبر 1906.

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي 0-0، وكان الأول بالدرجة الأولى بعد لقاءات عديدة في الدرجة الثانية.

أما على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكلها الجديد "البريمييرليج" والتي انطلفت في 1992، فقد سيطر التعادل أيضًا على أول مباراة جمعت بين الفريقين.

لقد كان هذا في أكتوبر 1992، وحينها انتهت المباراة بتعادل الفريقين ولكن إيجابيًا بنتيجة 2-2.

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

بشكل عام، تواجه كل من ليفربول ومانشستر سيتي في 176 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انطلاقته، سواء بالنظام القديم أو الجديد "البريمييرليج".

فاز ليفربول على مانشستر يونايتد في 61 مباراة، بينما فاز مانشستر يونايتد على ليفربول في 67 مباراة، وتعادلا في 48 مباراة.

قبل النظام الجديد للدوري الإنجليزي، تواجه ليفربول ومانشستر يونايتد في 114 مباراة، فاز ليفربول في 42 مناسبة، بينما فاز يونايتد في 38 مناسبة، وتعادلا في 34 مناسبة.

وبنظامه الحديث، تواجه ليفربول مع مانشستر يونايتد في 62 مناسبة، فاز الريدز في 19 وفاز يونايتد في 29 وتعادلا في 14 مناسبة.

البطولات عدد المباريات فوز ليفربول فوز مانشستر يونايتد التعادل الدوري الإنجليزي 176 61 67 48