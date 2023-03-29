تعرف على تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في البطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

باتت قمة ليفربول ومانشستر سيتي من أهم المباريات الكروية في إنجلترا على الإطلاق، كيف لا وهي بين فريقين باتا يتنافسان في السنوات الأخيرة على البطولات بضراوة في إنجلترا.

ليفربول هو الفريق المتطور تحت إمرة المدرب الألماني يورجن كلوب والذي نجح خلال السنوات الأخيرة في إنهاء حقبة صعبة والحصول على كافة الألقاب الممكنة.

أما مانشستر سيتي فلا يقل توهجًا وعلى المستوى الإنجليزي المحلي هو مكتسح كل شيء في السنوات الأخيرة برفقة مدربه المميز بيب جوارديولا الذي لا يتنازل أبدًا عن تحقيق الانتصارات.

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في البطولات المختلفة ومن فاز على الآخر أكثر؟.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين ليفربول ومانشستر سيتي؟

أول مباراة في التاريخ، جمعت بين كل من ليفربول ومانشستر سيتي، كانت في سبتمبر 1893، وحينها فاز ليفربول بنتيجة 1-0.

بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي عام 1899 وانتهت بذات النتيجة.

أما أول مباراة على شكل البطولة الجديدة في البريمييرليج فكانت في 28 ديسمبر 1992 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في البطولات المختلفة؟

بشكل عام، خاض كل من ليفربول ومانشستر سيتي مباريات ضد بعضهما البعض في 223 مناسبة، فاز ليفربول في 108 مناسبات، وفاز مانشستر سيتي في 59 مناسبة وتعادلا في 56 مناسبة.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، مع اعتبار الدوري الإنجليزي بنسختيه قبل 1992 وبعد أن بات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليج).

البطولات عدد المباريات فوز ليفربول فوز مانشستر سيتي التعادل الدوري الإنجليزي 169 77 47 45 كأس الاتحاد الإنجليزي 8 4 2 2 كأس الرابطة الإنجليزية 8 3 3 2 الدرع الخيرية 2 1 1 0 دوري أبطال أوروبا 2 2 0 0 الدوري الإنجليزي - الدرجة الثانية 4 3 0 1 بطولة لانكشاير 10 5 2 3 بطولة القسم الغربي 2 2 0 0 بطولة القسم الشمالي 18 8 6 4