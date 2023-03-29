ما هو تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في البطولات المختلفة؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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Sadio Mane Liverpool vs Manchester City
الدوري الإنجليزي الممتازليفربولمانشستر سيتي

تعرف على تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في البطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

باتت قمة ليفربول ومانشستر سيتي من أهم المباريات الكروية في إنجلترا على الإطلاق، كيف لا وهي بين فريقين باتا يتنافسان في السنوات الأخيرة على البطولات بضراوة في إنجلترا.

ليفربول هو الفريق المتطور تحت إمرة المدرب الألماني يورجن كلوب والذي نجح خلال السنوات الأخيرة في إنهاء حقبة صعبة والحصول على كافة الألقاب الممكنة.

أما مانشستر سيتي فلا يقل توهجًا وعلى المستوى الإنجليزي المحلي هو مكتسح كل شيء في السنوات الأخيرة برفقة مدربه المميز بيب جوارديولا الذي لا يتنازل أبدًا عن تحقيق الانتصارات.

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في البطولات المختلفة ومن فاز على الآخر أكثر؟.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين ليفربول ومانشستر سيتي؟

أول مباراة في التاريخ، جمعت بين كل من ليفربول ومانشستر سيتي، كانت في سبتمبر 1893، وحينها فاز ليفربول بنتيجة 1-0.

بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي عام 1899 وانتهت بذات النتيجة.

أما أول مباراة على شكل البطولة الجديدة في البريمييرليج فكانت في 28 ديسمبر 1992 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في البطولات المختلفة؟

بشكل عام، خاض كل من ليفربول ومانشستر سيتي مباريات ضد بعضهما البعض في 223 مناسبة، فاز ليفربول في 108 مناسبات، وفاز مانشستر سيتي في 59 مناسبة وتعادلا في 56 مناسبة.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، مع اعتبار الدوري الإنجليزي بنسختيه قبل 1992 وبعد أن بات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليج).

البطولاتعدد المبارياتفوز ليفربولفوز مانشستر سيتيالتعادل
الدوري الإنجليزي169774745
كأس الاتحاد الإنجليزي8422
كأس الرابطة الإنجليزية8332
الدرع الخيرية2110

دوري أبطال أوروبا

2

200
الدوري الإنجليزي - الدرجة الثانية4301
بطولة لانكشاير10523
بطولة القسم الغربي2200
بطولة القسم الشمالي18864

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