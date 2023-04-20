ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والبطولات المختلفة؟

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Ferran Torres Stefan Savic Atletico Madrid Barcelona 2022-23Getty
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تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والبطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

تعد المواجهة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد واحدة من المواجهات الأكثر تكرارًا في كرة القدم الإسبانية، ومن بين الأقوى على الإطلاق، بالنظر إلى حقيقة التنافس الكبير بين الناديين إلى جانب ريال مدريد على الألقاب المحلية في إسبانيا.

وتحفل المواجهات بين الفريقين دائمًا بالتوتر، سواء على أرض الملعب أو في المدرجات، حيث أن ظهور البطاقات الملونة في مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد أمر طبيعي للغاية، بالنظر إلى العداوة المتكررة بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والبطولات المختلفة ومن فاز على الآخر أكثر؟.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

الموقع الرسمي لنادي برشلونة يؤكد أن أول مواجهة أمام أتلتيكو مدريد كانت في عام 1914، في جولة قام بها النادي الكتالوني في العاصمة الإسبانية.

تلك المباراة الودية انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2، في مواجهة قوية بين الفريقين.

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

يتفوق برشلونة بشكل واضح على أتلتيكو مدريد في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني، منذ أول مباراة بينهما في موسم 1928-29.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين في "لا ليجا" أقيمت لحساب الجولة 16 في منافسات موسم 2022-23، وانتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.

أما آخر فوز حققه أتلتيكو مدريد فيعود إلى الجولة الثامنة من موسم 2021-22، حيث تمكن من الفوز بهدفين دون رد.

البطولةعدد المبارياتفوز برشلونةفوز أتلتيكو مدريدالتعادل
الدوري الإسباني171775242

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد في البطولات المختلفة؟

يتفوق برشلونة على أتلتيكو مدريد في تاريخ مواجهات الفريقين، سواء في كأس ملك إسبانيا، أو دوري أبطال أوروبا.

البطولةعدد المبارياتفوز برشلونةفوز أتلتيكو مدريدالتعادل
دوري أبطال أوروبا4112
الدوري الإسباني171775242
كأس ملك إسبانيا251285
كأس السوبر الإسباني12543
كأس الدوري الإسباني6213
الإجمالي218976952

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