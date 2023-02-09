ما هو تاريخ مواجهات الهلال مع الأندية الأوروبية؟

تعرف على تاريخ مواجهات الهلال مع الأندية الأوروبية قبل مباراته ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022.

بات نادي الهلال السعودي محط حديث العالم أجمع بعد وصوله إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية ليضرب موعدًا مع بطل أوروبا ريال مدريد.

الهلال السعودي وريال مدريد سيقدمان وجبة كروية دسمة لعشاق كرة القدم العالمية، الزعيم السعودي لن يكون أمام أول خصم أوروبي في تاريخه، بل إن له تاريخًا سابقًا من المواجهات مع الفرق الأوروبية.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال ضد الأندية الأوروبية؟

لعب فاز تعادل خسر 13 7 0 6

وواجه الهلال أندية أوروبا في 13 مناسبة سابقة، نجح في الفوز بسبع مواجهات بينما تعرض للهزيمة في ست مواجهات.

البداية كانت في عام 1984 وبالتحديد أمام نوتنجهام فورست الذي كان أقوى مما هو عليه في الوقت الراهن بكثير، ونجح في الفوز وديًا على الهلال بثمانية أهداف مقابل لا شيئ في أثقل هزيمة للهلال أمام أندية أوروبا.

بعد ذلك في 2005، استضاف فالنسيا الإسباني في مهرجان اعتزال الأسطورة يوسف الثنيان، ونجح الهلاليون في الفوز بهدفين لهدف في تلك المباراة التي جرت ضد واحد من أقوى أجيال فالنسيا التاريخية.

وفي عام 2008 استضاف الهلال مانشستر يونايتد الإنجليزي في لقاء اعتزال النجم سامي الجابر، وحينها فاز الهلاليون بثلاثية مقابل هدفين في مباراة سجل فيها نجم النصر الحالي كريستيانو رونالدو هدفًا للشياطين الحمر.

وفي 2010، وفي وداعية أسطورة الكرة السعودية نواف التمياط، حقق إنتر ميلانو فوزًا بشق الأنفس على الهلال بهدف نظيف سجله دييجو ميليتو.

ثم كانت المواجهة الخامسة ضد أندية أوروبا ضد يوفنتوس الذي أمطر شباك الهلال بسباعية مقابل هدف في مباراة وداع محمد الدعيع.

وفي وداعية عبد اللطيف الغنام عام 2015، استضاف الهلال بايرن ميونخ الألماني الذي فاز على الهلال برباعية مقابل هدف.

المواجهة السابعة ضد فرق أوروبا كانت في معسكر تحضيري أمام فورتونا دوسلدورف، وانتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين على الهلال.

ثم اكتسح الهلال رابيد لييز النمساوي بخماسية مقابل هدف في معسكر تحضيري، ثم رادوملي السلوفيني بثلاثية نظيفة.

وفي 2019 فاز الهلال على أودينيزي الإيطالي بثلاثة أهداف لهدفين.

المواجهة الأخيرة الرسمية للهلال أمام الأوروبيين كانت أمام تشيلسي الإنجليزي الذي فاز على الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 بهدف نظيف في مباراة شرفت الهلاليين والكرة السعودية بشكل عام.

وفي أغسطس 2022 واجه الهلال نظيره ألميريا الإسباني وديًا، وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين لهدف.

في الشهر ذاته، اكتسح الهلال نوتنجهام فورست في لقاء ودي بمدينة برمنجهام البريطانية في معسكره التحضيري قبل انطلاق الموسم الجاري ورد له هزيمة 1984 ولكن هذه المرة بستة أهداف مقابل هدف.