ما هو تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ضد الأرجنتين قبل كأس العالم 2022؟

تعرف على تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين قبل مواجهة المنتخبين في كأس العالم 2022.

يستعد المنتخب السعودي لافتتاح مشواره في كأس العالم 2022 بمباراة من العيار الثقيل حين يواجه منتخب الأرجنتين لحساب المجموعة الثالثة في مونديال قطر.

المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 تضم إلى جانب المنتخبين السعودي والأرجنتيني، منتخبان عريقان هما بولندا والمكسيك.

المنتخب السعودي يأمل أن يبدأ مشواره في مونديال قطر بأفضل صورة ممكنة، ويحقق المفاجأة بالفوز على منتخب الأرجنتين، الذي يعد واحدًا من بين المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

مواجهة السعودية والأرجنتين تقام يوم الثلاثاء 22 نوفمبر على استاد لوسيل، الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2022.

لكن قبل مواجهة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022، نستعرض معكم في "جول.كوم" تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ضد المنتخب الأرجنتيني.

ما هو تاريخ مباريات المنتخب السعودي ضد الأرجنتين؟

سبق وأن تواجه المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في أربع مباريات سابقة، من بينها مباراة رسمية واحدة.

المباراة الأولى كانت في يوليو 1988، أثناء منافسات بطولة كأس أستراليا الذهبية الودية، وانتهت تلك المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2.

أما المباراة الثانية، فجاءت بعد أيام قليلة من المباراة الأولى، حيث أقيمت لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس أستراليا الذهبية الودية، وانتهت بفوز "الألبيسيليستي" بهدفين دون رد.

المباراة الرسمية الوحيدة بين السعودية والأرجنتين أقيمت في العشرين من أكتوبر 1992، وتحديدًا في نهائي بطولة كأس الملك فهد، والتي تحولت إلى بطولة كأس القارات فيما بعد.

وتمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق الفوز على السعودية بنتيجة 3-1، بفضل أهداف ليوناردو رودريجيز، وكلاوديو كانيجيا، ودييجو سيميوني، فيما سجل سعيد العويران هدف السعودية الوحيد في المباراة.

المباراة الأخيرة بين السعودية والأرجنتين أقيمت في عام 2012، حيث استضاف استاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة ودية بين المنتخبين، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

مباريات فوز الأرجنتين تعادل فوز السعودية أهداف الأرجنتين أهداف السعودية 4 2 2 0 7 3

ما هو تاريخ ميسي في مواجهة المنتخب السعودي؟

سبق وأن خاض ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الحالي مباراة واحدة ضد المنتخب السعودي، وهي المباراة الودية التي أقيمت في نوفمبر 2012.

ميسي بدأ تلك المباراة أساسيًا، ولعب كافة دقائقها، لكنه بطبيعة الحال لم يسجل أو يصنع لأن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

ما هو موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022؟

تقام مباراة السعودية والأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء 22 نوفمبر على استاد لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية وقطر، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر.