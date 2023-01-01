ما هو تاريخ مشاركات قطر في بطولة كأس الخليج؟ وما عدد ألقابه؟

تعرف على عدد مشاركات منتخب قطر في بطولة كأس الخليج، وعدد مرات حصول "الأزرق" على اللقب قبل انطلاق "خليجي 25".

يتأهب منتخب قطر إلى الظهور من جديد في بطولة كأس الخليج العربي، وذلك حين يشارك في "خليجي 25" التي تقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

منتخب قطر يدخل منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي وهدفه تخطي خيبة الأمل التي تعرض لها خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022.

"العنابي" لم يقدم الأداء المنتظر منه في المونديال، وودع البطولة مبكرًا بعدما خسر مبارياته في دور المجموعات، ليحقق أسوأ نتيجة لمنتخب مستضيف في تاريخ كأس العالم.

لكن بعيدًا عن الحاضر، فإن تاريخ مشاركات منتخب قطر في بطولة كأس الخليج جيد إلى حد كبير، حيث يعد ثاني أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على كل ما يخص تاريخ منتخب قطر في بطولة كأس الخليج العربي، بداية من عدد مشاركاته، وألقابه في البطولة، والكثير من الأمور الأخرى.

ما هو عدد مرات مشاركة منتخب قطر في بطولة كأس الخليج العربي؟

أقيمت بطولة كأس الخليج العربي 24 مرة قبل البطولة التي تستضيفها العراق، ولم يغب منتخب قطر عن أي نسخة من نسخ البطولة.

ولعب منتخب قطر في كافة البطولات السابقة في كأس الخليج، وصعد إلى منصة التتويج 11 مرة.

ما هي أول بطولة في كأس الخليج خاضها منتخب قطر؟

بطبيعة الحال، شارك المنتخب قطر في النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي، والتي أقيمت عام 1970، وشهدت مشاركة أربعة منتخبات فقط.

وحينها احتل "العنابي" المركز الرابع في البطولة، حيث حصد نقطة واحدة فقط.

ما هو عدد ألقاب منتخب قطر في كأس الخليج العربي؟

منتخب قطر هو صاحب المركز الثاني في حصد لقب بطولة كأس الخليج العربي، برصيد ثلاثة ألقاب، إلى جانب السعودية والعراق.

لكن على صعيد آخر، فقد تمكن "العنابي" من تحقيق المركز الثاني في أربع مناسبات، ومثلها في المركز الثالث.