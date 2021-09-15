تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين ليفربول وميلان، على المستويين الودي والرسمي.

مساء الأربعاء، وعلى ملعب "أنفيلد" تتجدد واحدة من المباريات الكلاسيكية في كرة القدم الأوروبية، والتي ستجمع بين ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي.

ويلعب ليفربول وميلان في نسخة موسم 2021-2022 من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبهما أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي، ما يجعلها واحدة من أقوى مجموعات النسخة الحالية من البطولة.

مواجهات ميلان وليفربول اكتسبت شهرة استثنائية في دوري أبطال أوروبا، بسبب نهائي ملعب "أتاتورك" الشهير، وعودة "الريدز" الاستثنائية أمام واحد من أقوى الفرق في تاريخ "الروسونيري".

لكن بعيدًا عن ذلك النهائي التاريخي، ما هو تاريخ المواجهات المباشرة بين ليفربول وميلان؟ يصحبكم "جول" في رحلة لتاريخ الفريقين الكبيرين.

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا؟

تواجه ليفربول أمام ميلان في مباراتين رسميتين فقط، والأمر الأهم أن المباراتين كانتا في نهائي منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة الأولى كانت في نهائي نسخة موسم 2004-2005 من دوري أبطال أوروبا في المباراة الشهيرة التي استضافها ملعب أتاتورك في تركيا.

ميلان وبعدما كان متقدمًا في الشوط الأول بثلاثة أهداف دون رد، تمكن ليفربول من الرد في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف ليعادل النتيجة.

الفريقان اتجها إلى الأشواط الإضافية، وتمكن ليفربول من الصمود أمام طوفان هجمات ميلان، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها "الريدز" بنتيجة 3-2.

المباراة الثانية كانت في نهائي موسم 2006-2007، وفيما تمكن ميلان من رد الدين إلى ليفربول، وفاز بنتيجة 2-1 في لقاء كان نجمه الأول فيليبو إنزاجي نجم "الروسونيري" الذي سجل هدفي فريقه، فيما سجل ديرك كاوت هدف "الريدز" الوحيد في الدقيقة 89.

وبذلك فإن ميلان فاز في مباراة واحدة، وانتهت مباراة ملعب "أتاتورك" بالتعادل، وهي النتيجة الرسمية للقاء، رغم رفع ليفربول للكأس في نهاية المطاف.

البطولة ميلان ليفربول التعادل دوري أبطال أوروبا 1 0 1

ما هو تاريخ المباريات الودية بين ليفربول وميلان؟

تواجه ليفربول وميلان في ثلاث مباريات ودية سابقة، وكانت أولها في عام 2002 في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس "سانتياجو بيرنابيو"، فيما كانت آخر مباراة جمعت الفريقين في صيف 2016 لحساب الكأس الدولية للأبطال.

والمثير أن ليفربول هو الذي حقق الفوز في المباريات الثلاثة الودية التي جمعته أمام ميلان.

البطولة ميلان أهداف ميلان ليفربول أهداف ليفربول المباريات الودية 0 1 3 6

من هو الهداف التاريخي لمواجهات ميلان وليفربول؟

يتساوى نجمان من ميلان في صدارة أكثر اللاعبين تسجيلًا في مباريات ليفربول، وهما هيرنان كريسبو وفيليبو إنزاجي برصيد هدفين لكل منهما.

فيما لم يسجل أي لاعب آخر أكثر من هدف في مباريات الفريقين.

الترتيب اللاعب الأهداف =1 هيرنان كريسبو 2 =1 فيليبو إنزاجي 2 =2 ستيفين جيرارد 1 =2 باولو مالديني 1 =2 تشابي ألونسو 1

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