ما هو تاريخ المواجهات المباشرة بين السعودية واليابان؟

تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين السعودية واليابان قبل مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022.

يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مباراة السعودية واليابان التي تقام لحساب الجولة الثالثة من منافسات المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

منتخب السعودية يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بعد الفوز في أول جولتين، ويحتاج إلى الفوز على اليابان من أجل المحافظة على حظوظه في خطف واحدة من بطاقتي التأهل المباشر إلى مونديال قطر.

فيما يحتل منتخب اليابان المركز الثالث بعد فوز وهزيمة، وستكون مباراة السعودية هامة للغاية بالنسبة له إذا ما أراد مواصلة التواجد في صورة المنافسة على التأهل.

وستكون مباراة الخميس هي الخامسة عشرة في تاريخ مواجهات السعودية واليابان، والتي لطالما شهدت إثارة وندية كبيرة بين المنتخبين.

ما هو تاريخ مواجهات السعودية واليابان؟

يملك منتخب اليابان أفضلية واضحة في سجل مبارياته السابقة أمام منتخب السعودية.

منتخب "الساموراي" حقق الفوز على السعودية في تسع مباريات سابقة، فيما حقق "الأخضر" الانتصار في أربع مناسبات، وتعادل المنتخبان مرة واحدة.

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وحسب موقع المنتخب السعودي، فإن أول مواجهة جمعت بين السعودية واليابان كانت في دورة الألعاب الآسيوية 1990 وحينها فاز "الأخضر" بهدفين دون رد.

تاريخ مواجهات السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم

وأقيمت 3 مباريات سابقة بين السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم، كانت الأولى في تصفيات مونديال 1994 وانتهت بالتعادل السلبي.

وتجدد الموعد في تصفيات مونديال 2018 وحقق اليابان الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وانتصرت السعودية إيابًا بهدف دون رد.