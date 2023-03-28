ما هو أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين في 2023؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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Romelu Lukaku Inter 2022-23Getty Images
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تعرف على أكثر اللاعبين تراجعًا في القيمة السوقية خلال 2023

شهدت الفترة الماضية، تراجعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من خذلوا الجماهير في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم، وقبلهم مع فرقهم في المسابقات المحلية.

وبداية من يناير 2023، تراجع الكثير من اللاعبين في القيمة السوقية، وبعضهم تم انتقال مسيرته إلى بلدان أخرى ومستويات مختلفة من كرة القدم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر انخفاض في القيمة السوقية للاعبين، في 2023.

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من صاحب أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين في 2023؟

مهاجم إنتر ميلانو روميلو لوكاكو هو أكثر اللاعبين تراجعًا في القيمة السوقية في 2023، إذ تراجعت قيمته بمقدار 15 مليون يورو كاملة.

وبخلاف لوكاكو، يوجد في القائمة الكثير من اللاعبين المشهورين، وعلى رأسهم محمد صلاح، أنسو فاتي، وبول بوجبا.

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 25%كريم بنزيما
  • 32%إرلينج هالاند
  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
99057 الأصوات

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اللاعبالفريقالقيمة السابقةالقيمة الحالية
روميلو لوكاكوإنتر ميلانو - تشيلسي55 مليون يورو40 مليون يورو
مارك كوكورياتشيلسي55 مليون يورو40 مليون يورو
أنسو فاتيبرشلونة50 مليون يورو35 مليون يورو
بول بوجبايوفنتوس35 مليون يورو20 مليون يورو
محمد صلاحليفربول80 مليون يورو70 مليون يورو
مايسون ماونتتشيلسي75 مليون يورو65 مليون يورو
سون هيونج مينتوتنهام70 مليون يورو60 مليون يورو
رحيم ستيرلينجتشيلسي70 مليون يورو60 مليون يورو
كاي هافيرتزتشيلسي70 مليون يورو60 مليون يورو
فيديركو كييزايوفنتوس70 مليون يورو60 مليون يورو
ميكيل أويارثابالريال سوسييداد60 مليون يورو50 مليون يورو
فابينيوليفربول55 مليون يورو45 مليون يورو
لورينزو بيليجرينيروما45 ملون يورو35 مليون يورو
توماس سوتسيتشوست هام45 مليون يورو35 مليون يورو
كالفين فيليبسمانشستر سيتي45 مليون يورو35 مليون يورو