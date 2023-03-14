ما هو أسرع هدف في تاريخ البطولات السعودية؟ وما ترتيب سامي النجعي؟

ما ترتيب هدف سامي النجعي في شباك أبها؟

تمتلك المسابقات السعودية رقمًا خاصًا في قائمة أسرع الأهداف التي مرت عليها طوال تاريخه.

النصر نجح في التقدم على أبها في ربع نهائي كأس الملك في الثانية العاشرة وهو ما فتح الباب للتذكير بأسرع الأهداف في تاريخ البطولات السعودية.

ورغم أنّ هدف سامي النجعي في مرمى أبها هو الأسرع في تاريخ كأس الملك، لكنّه لا يحتل المركز الأول في صدارة الأسرع بجميع المسابقات.

بمراجعة الأرقام والتاريخ نجد أن حمدان الحمدان يتصدر قائمة أسرع الأهداف في تاريخ البطولة حينما سجل مع الفتح في مرمى هجر.

ما هو ترتيب أسرع الأهداف في تاريخ البطولات السعودية؟

حمدان الحمدان لاعب الفتح سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي في الثانية 6، وكان أمام هجر، خلال موسم 2011-2012.

وجاء هدف سامي النجعي في المرتبة الثانية في لقاء كأس الملك 2022-23 حينما سجل في مرمى أبها بعد 10 ثوانٍ.

اللاعب البرازيلي رافينيا سجل الشباب السابق يأتي في المركز الثاني بعدما سجل هدفه في مرمى التعاون بعد مرور 11 ثانية فقط.

اللاعب وليد الجيزاني مع الحزم يأتي في المركز الرابع بهذه القائمة حيث تمكن من هز شباك الاتحاد عند الثانية (12).

كما أحرز نور الدين أمرابط هدفًا مع النصر في مرمى الفيصلي في الدوري السعودي بعد 13 ثانية فقط.

سليمان الفرج لاعب الهلال الحالي يأتي في المركز الخامس بهذه القائمة بعدما تمكن من تسجيل هدفاُ في مرمى الشعلة في الثانية الــ15.