ما هو المنتخب الأكثر تحقيقًا للقب بطولة اليورو؟

في هذا التقرير نسلط الضوء على بطولة اليورو، وما هو النظام القديم للبطولة، ومن هي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب الغالي؟

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، إلى العاصمة الإنجليزية لندن، خلال الأيام المقبلة لمتابعة نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، والذي سيجمع بين إنجلترا وإيطاليا.

وتحظى بطولة اليورو، بالكثير من الاهتمام والمتابعة، إذ أنها البطولة الدولية الثانية، من حيث الأهمية والقوة بعد كأس العالم، لمشاركة العديد من المنتخبات القوية فيها.

النسخة الحالية من البطولة، استثنائية على كافة المستويات، تأجلت منذ الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه تم لعبها على 11 مدينة مختلفة في القارة العجوز، وشهدت العديد من المفاجآت.

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نهائي هذه النسخة سيكون مختلفًا ومميزًا، إذ يسعى المنتخب الإنجليزي الذي سيلعب على أرضه ووسط جمهوره لتحقيق اللقب الأول في المسابقة، بينما يريد الآتزوري الحصول على اللقب الغائب منذ 1968.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على نظام بطولة اليورو القديم، وما هو النظام الجديد، ومن أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب الغالي؟

ما هو نظام بطولة اليورو القديم؟

في عام 1958 تم إنشاء أول بطولة أوروبية للمنتخبات، وكانت تعتمد على نظام مباريات الذهاب والإياب، إذ يلعب كل منتخب مباراة على أرضه ومباراة الإياب على أرض الخصم، حتى الدور نصف النهائي، يتم اختيار منتخب من المتأهلين لهذا الدور، يستضيف المباريات النهائية.

وفي أول نسخة والتي استضافتها فرنسا، جمع النهائي في 1960 منتخبي يوغسلافيا والاتحاد السوفيتي، وحقق الأخير اللقب بعد فوزه في النهائي بهدفين لهدف.

وتغير نظام البطولة قليلًا في نسخة 1968، وتم تقسيم المنتخبات المشاركة على ثمانية مجموعات، يلعب كل منتخب مع الآخر مرتين، ويواجه بطل كل مجموعة المجموعة الأخرى حتى نصف النهائي، والذي استضافته إيطاليا، وجمع بين إيطاليا وإنجلترا، والاتحاد السوفيتي، ويوغسلافيا، وحينها فاز أصحاب الأرض باللقب.

ما هو نظام بطولة اليورو الجديد؟

بداية من نسخة 1980 والتي استضافتها إيطاليا، شارك لأول مرة ثمانية منتخبات في البطولة بنظام الكأس، وتم تقسيمهم على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة فرق، يتأهل أول مجموعة للمباراة النهائية، وفي تلك النسخة فازت ألمانيا الغربية على بلجيكا في المباراة النهائية.

وفي نسخة 1984، تغير نظام النهائيات قليلًا، إذ أصبح يتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي، ومنه إلى النهائي وحينها فازت فرنسا باللقب.

ومع زيادة دول أوروبا عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، زاد عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 16 منتخبًا بداية من نسخة 1996، تم تقسيمهم على أربع مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور ربع النهائي، ثم نصف النهائي والنهائي.

واستمر النظام بتلك الطريقة دون أي تغييرات، حتى نسخة 2016 التي استضافتها فرنسا، زاد عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبًا.

ما هي المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب اليورو؟

يسيطر كل من منتخبي ألمانيا وإسبانيا، على البطولة الأوروبية وفي رصيد كل منهم ثلاثة ألقاب، ويأتي خلفًا منهم منتخب فرنسا الذي بلقبين وكان آخرهما في نسخة 2000.

بينما كان الاتحاد السوفيتي هو أول منتخب يحصل على البطولة في نستختها الأولى والتي كانت في عام 1960، بينما حقق المنتخب البرتغالي آخر لقب في نسخة 2016.

الأبطال التاريخيون لبطولة اليورو: