ما هو الفارق بين بطولتي كأس الأمير وكأس قطر؟

تتساءل بعض الجماهير عن الفارق بين كلا البطولتين اللذان يشهدان صراعًا كبيرًا كل موسم، وهو ما يوضحه لكم جول فيما يلي

تمتلك قطر بطولتي كأس تتنافس عليها الفرق كل موسم بكل اهتمام بجانب دوري نجوم قطر، وذلك على غرار العديد من الدول حول العالم، حيث تتصارع الفرق على بطولتي كأس الأمير، وكأس قطر.

وتتساءل بعض الجماهير عن الفارق بين كلا البطولتين اللذان يشهدان صراعًا كبيرًا كل موسم، وهو ما يوضحه لكم جول فيما يلي ..

بطولة كأس الأمير

تبقى البطولة الأكثر أهمية بعض الشيء من البطولة الأخرة، فمنذ انطلاق بطولة كأس الأمير وهي حلم كل لاعب وكل فريق وكل مدرب ونادٍ، ورغم أنها آخر ومسك ختام بطولات الموسم إلا أنها دائماً وأبداً تحظى بالاهتمام الكبير والبالغ منذ بداية الموسم.

وتشارك في البطولة جميع فرق الأندية القطرية ، وهي فرق دوري نجوم وفرق أندية دوري الدرجة الثانية ، وانطلقت البطولة لأول مرة موسم 1973-72 وفاز باللقب الأول نادي الأهلي.

المزيد من الفرق

وخضعت بطولة كأس الأمير لبعض التغييرات منذ النسخة الأولى في أوائل السبعينيات، ففي عام 1999 ، تم ضم فرق القسم الثاني إلى جانب فرق الدرجة الأولى، وفي عام 2004 ، تم التخطيط للبطولة بطريقة تجعل الحدث يقام على خمس مراحل وذلك وفقاً لقرعة البطولة .

نظام المسابقة

تأتي بطولة كأس الأمير في نسختها الثامنة والأربعين للموسم الرياضي 2019-2020 بنظام جديد فالمسابقة يشارك فيها 17 نادياً من أندية الدرجتين الأولى والثانية ، وتقام المباريات في كل مرحلة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ويصبح الفائز مؤهلاً للعب في المرحلة التالية، وفي حال انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل، يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة .

وكانت قرعة كأس الأمير الـ 48 أجريت في وقت سابق على أساس ترتيب الفرق ومراكزها في دوري نجوم للموسم الماضي 2018-2019، وكذلك فرق أندية دوري الدرجة الثانية للموسم نفسه وذلك عقب انتهاء المرحلة التمهيدية للبطولة بتأهل فريق مسيمير .

وتتأهل الفرق الفائزة من دور الـ 16 للعب في دور الثمانية (ربع النهائي ) وذلك من خلال القرعة ، ومن ثم التأهل للعب في دور الأربعة (نصف النهائي) من خلال القرعة أيضاً ، لتختتم البطولة بالمباراة النهائية.

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سجل الأبطال

نجحت 8 فرق في الحصول على هذا اللقب، وكان نادي الدحيل صاحب اللقب الأخير في نسخته الــ 47 للموسم الرياضي 2019-2018 والذي توج به على حساب نادي السد بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة 4-1 ، ليحرز اللقب الثالث في تاريخه.

ويعتبر نادي السد أكثر الأندية القطرية فوزاً باللقب برصيد 16 لقباً وهو حامل لقب بطولتي موسمي 2015-2014 على حساب ناديي السيلية والجيش.

ويليه نادي العربي في المركز الثاني برصيد 8 ألقاب، ثم نادي الغرافة بـ7 ألقاب، فنادي الريان برصيد 6 ألقاب، ثم نادي الأهلي بأربعة ألقاب ، ونادي الدحيل بثلاثة ألقاب ونادي قطر بلقبين اثنين، وأخيراً نادي أم صلال برصيد لقبٍ واحدٍ في تاريخه.

بطولة كأس قطر

أطلقت مؤسسة دوري نجوم قطر التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم بطولة جديدة تضاف لسجل البطولات المحلية التي تشرف على تنظيمها وتحمل البطولة الجديدة اسم “كأس قطر ” وهي استمرار تاريخي لبطولة كأس سمو ولي العهد و بطولة كأس المربع الذهبي.

نظام البطولة

تقام بطولة كأس قطر سنوياً بعد نهاية الدوري، ويشارك فيها الأندية الأربعة التي تنهي الدوري في المربع الذهبي، وتُلعب من ثلاث مباريات، ففي الدور نصف النهائي يلعب الفريق صاحب المركز الأول مع الفريق الرابع في جدول الترتيب، وفي المباراة الثانية يلعب الوصيف مع الفريق صاحب المركز الثالث، والفائز في المباراتين يعبر للنهائي.

بداية من النسخة الثانية وتحديداً انطلاقا من موسم 1995-1996 أقيمت البطولة تحت مسمى بطولة كأس سمو ولي العهد الأمين وشهدت تطورًا كبيرًا ثم تحولت بعد ذلك إلى كأس قطر.

تأتي البطولة لتكون امتداداً تاريخياً لبطولة كأس سمو ولي العهد – التي انطلقت موسم 1994-1995 – وفاز الريان بالبطولة الأولى لكأس سمو ولي العهد في هذا الموسم.

ظلت البطولة تقام منذ بدايتها وحتى نهاية بطولة عام 2008 بنظام الذهاب والإياب في نصف النهائي، ولكن اعتباراً من بطولة عام 2009 أصبح الدور نصف النهائي بمشاركة الفرق الأربعة من مباراة واحدة يتأهل الفائز منهما إلى المباراة النهائية مباشرة.

وأقيمت النسخة الأولى لكأس قطر في الموسم 2013 / 2014، وتوج باللقب الأول فريق الجيش بعدما تغلب على الدحيل في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4 / 3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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سجل الأبطال

يعتبر السد أكثر الفرق فوزاً باللقب وحققه 6 مرات مواسم 98 و2003 و2006 و2007 و2008 ,2017 ، ويليه الريان برصيد 4 كؤوس في مواسم 95 و96 و2001 و2012 .

كما يعتبر السد أيضاً أول فريق يحقق اللقب 3 مرات متتالية بتحطيمه الرقم القياسي المسجل باسم الريان الذي كان أول من حقق الفوز باللقب مرتين متتاليتين .

وحقق قطر اللقب 3 مرات موسم 2002 و2004 و2009, وحقق الغرافة اللقب أيضاً 3 مرات مواسم 2000 و2010 و 2011 و حقق اللقب لمرة واحدة ثلاثة فرق وهي : العربي 97 والوكرة 99 والخور 2005 .

ويحمل فريق الدحيل لقب البطولة الأخيرة للموسم الرياضي 2018-2017 ، بعد فوزه على فريق السد بنتيجة 2-1 لتصبح في جعبته ثلاثة ألقاب ولم تلعب البطولة في موسم 2018-2019 .