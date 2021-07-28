ما هو أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين في صيف 2021؟

تعرف على أكثر اللاعبين تراجعًا في القيمة السوقية خلال صيف 2021

شهدت الفترة الماضية، تراجعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من خذلوا الجماهير في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم، وقبلهم مع فرقهم في المسابقات المحلية.

وبداية من يوليو 2021، تراجع الكثير من اللاعبين في القيمة السوقية، وكان أكثرهم من الدوري الأمريكي، وعلى رأسهم المهاجم المخضرم جونزالو هيجواين

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين، في صيف 2021؟

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من صاحب أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين في صيف 2021؟

جناح لوس أنجلوس الأمريكي، كارلوس فيلا من أكثر اللاعبين تراجعًا في القيمة السوقية في صيف 2021، إذ تراجعت قيمته من 15 مليون يورو إلى 8 مليون يورو.

وبخلاف فيلا، يتواجد في القائمة الكثير من اللاعبين المشهورين، وعلى رأسهم هيجواين، وبليز ماتويدي، وفيكتور وانياما.