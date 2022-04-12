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فرنسا vs بولندا

ما هذا يا كوندي؟ نجم فرنسا يخالف لوائح "فيفا" في مباراة بولندا

أحمد الغنام
5:50 م غرينتش+2 4‏/12‏/2022
Jules Kounde France Poland
جول كوندي خالف اللوائح بشكل واضح خلال مباراة فرنسا وبولندا في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022.

خالف جول كوندي مدافع منتخب فرنسا لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل واضح خلال مباراة فرنسا وبولندا في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022.

النجم الفرنسي دخل إلى المباراة مرتديًا قلادة ذهبية، وهو الأمر المحظور بشكل كامل على اللاعبين، بسبب لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووفقًا للمادة الرابعة من لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه يجب على اللاعبين عدم ارتداء معدات أو أشياء خطيرة، كما يُحظر عليهم ارتداء جميع أنواع الإكسسوارات أو المجوهرات.

وظهرت قلادة كوندي بشكل واضح خلال الصور الملتقطة له في المباراة، وهو الأمر الغريب نظرًا لاعتياد اللاعبين على إزالة جميع المجوهرات قبل دخولهم إلى أرض الملعب.

حكم المباراة الفنزويلي خيسوس فالينزويلا انتبه أخيرًا إلى مخالفة كوندي الجسيمة في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، وطلب منه إزالة القلادة، ليقوم أحد الأفراد في الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بمساعدته في ذلك.

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