الأرجنتيني ينثر سحره في الملاعب حول العالم..

طفرة عجيبة شهدتها أرقام الأرجنتيني ليونيل ميسي بدءًا من عام 2018 على مستوى النجاعة التهديفية من مواقف الركلات الثابتة، لقد أصبح من أهم لاعبي التاريخ في تنفيذ هذه الركلات.

بعد هدفه في مرمى الإكوادور الذي قاد التانجو للانتصار 1-0 في افتتاحية مشوار تصفيات كأس العالم 2026، بات ليونيل ميسي مسجلًا لـ 31 هدفًا من ركلة ثابتة منذ مطلع عام 2018.

الرقم يزداد جنونًا حين نعلم أنه تساوى في عدد تنفيذه لركلات الجزاء الناجحة منذ ذلك التوقيت، برصيد 31 هدفًا من علامة الجزاء أيضًا.

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هذا يعني أن ليونيل ميسي سجل أهدافًا من ركلات ثابتة بنفس القدر الذي سجل منه من ركلات جزاء منذ مطلع يناير 2018 وهذا يوحي بالجنون الرقمي للأرجنتيني.

وحققت الأرجنتين انتصارها الأول بصعوبة بالغة على الإكوادور على ملعب مونومونتال بهدف ميسي الذي انتظر حتى ربع الساعة الأخير من عمر المباراة ليسكن الكرة ببراعة في شباك الحارس الإكوادوري هيرنان جالنديز.