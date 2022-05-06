ما هذا البرود يا بنزيما؟ رودريجو يكشف تفصيلة مذهلة من ريمونتادا ريال مدريد

تحدث البرازيلي رودريجو جويس نجم الساعة في ريال مدريد حول كواليس عودة الميرنجي أمام مانشستر سيتي وضمانه الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

رودريجو الذي سجل هدفين أعاد بهما ريال مدريد إلى المباراة وأوصله إلى الشوطين الإضافيين اللذين حسم فيهما بنزيما المهمة، كشف عن شيء غريب قام به بنزيما قبل تصويب ركلة الجزاء.

البيرنابيو

قال رودريجو في تصريحات لقناة ريال مدريد الرسمية: "سعيد بالتسجيل ومساعدة الفريق مجددًا في دوري الأبطال، الآن نحن في النهائي، وأنا مترقب".

وعن دور جماهير ريال مدريد في العودة، قال رودريجو: "الملعب والجماهير ساعدونا كثيرًا على العودة".

وعن هدفيه قال: "الهدفان كانا مهمين.. حتى الدقيقة 88 تقريبًا كنا خارج المنافسة حتى سجلت هدفي الأول ثم قلبنا النتيجة، أنا سعيد للغاية لأن الحلم قد تحقق، لقد قمنا بليلة جديدة أسعدنا فيها البيرنابيو، هذا ما يهم، لا يمكنني إضافة شيء حول هذا".

عن الهدف الأول قال رودريجو: "الهدف الأول كان تمريرة من كامافينجا ثم كريم بنزيما، تحركت بشكل تلقائي وسجلت الهدف، الذي منحنا الثقة".

مفاجأة!

وقال عن الهدف الثاني الذي أوصل الميرنجي إلى الشوطين الإضافيين: "أما الهدف الثاني فقد كانت كرة مرفوعة من كارفاخال ثم لمسها أسينسيو، لا أريد أن أكذب، لم أر الكرة من الأساس ضربتها كيفما جاءت، أتى الأمر بمنتهى السرعة".

وكشف عن شيء غريب قام به النجم الأول لريال مدريد هذا الموسم كريم بنزيما قبل تسجيله الهدف الثالث، فقال: "الهدف الثالث سعيد لكريم من أجله، لقد سألني ما إذا كنت أريد أن أصوبها كي أكمل الهاتريك، لكني رأيت أنه أكثر من يتدرب عليها ويسجل منها الأهداف وهو المسؤول عنها، ومع الموسم الذي يقوم به، كان لابد أن يصوبها هو، فقلت له: (لا يا كريم اذهب أنت وسدد الكرة!) وسجلها بالفعل وها نحن ذا في النهائي".

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