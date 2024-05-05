ما موعد السوبر السعودي 2025 وأين يُقام؟

تعرف على موعد ومكان إقامة كأس السوبر السعودي 2024-2025، والفرق المشاركة في البطولة...

تشهد الكرة السعودية في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، وأصبح الإثارة والتشويق هما عنوان كل مباريات المسابقات السعودية المختلفة، ومن ضمنهم كأس السوبر السعودي.

وبعد نجاح كأس السوبر السعودي، الأخير والذي فاز به الهلال، على حساب الاتحاد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، واقترابنا من نهاية الموسم الحالي بدأ الجميع يترقب معرفة تفاصيل النسخة القادمة من كأس السوبر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد ومكان إقامة كأس السوبر السعودي 2024-2025، والفرق المشاركة.

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أين يقام كأس السوبر السعودي 2025؟

أقيمت النسخة الأخيرة من كأس السوبر السعودي في الإمارات، وشهدت نجاحًا كبيرًا، وتقدمت ثلاث دول لاستضافة النسخة القادمة من البطولة، وهم الإمارات، قطر، بالإضافة للصين.

واستقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إقامة البطولة في الصين، وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن الاختيار وقع على العرض الصيني لأنه أفضل ماليًا من العرضين الخليجيين مجتمعين، وكذلك لرغبة المسؤولية إقامة البطولة في منطقة جديدة وبعيدة عن الخليج بهدف نشر كرة القدم السعودي وتسويقها.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن العرض الصيني جاء بسبب وجود نجوم كبار ينشطون في الأندية السعودية ولديهم شعبية هائلة في البلاد، على رأسهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز.

ما موعد كأس السوبر السعودي 2025؟

خلال السنوات الماضية، كانت تقام بطولة كأس السوبر السعودي، في منتصف الموسم في شهر يناير.

ولكن في النسخة الأخيرة من البطولة، وبسبب كأس آسيا 2023، تقرر إقامة البطولة في شهر أبريل والتي فاز بها الهلال.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة البطولة في الصين خلال الفترة من 14 إلى 17 أغسطس، قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

ما نظام كأس السوبر السعودي 2025؟

يستمر كأس السوبر السعودي، بمشاركة أربعة فرق في البطولة، بنظام المباريات الإقصائية، أي مباراتي نصف نهائي ونهائي.

نظام البطولة يقوم على مشاركة بطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب بطل ووصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما في حالة تواجد فريق في خانتين، أي بطل الدوري والكأس على سبيل المثال، يتم اختيار الفريق صاحب أفضل ترتيب في الدوري السعودي ولا يتواجد في البطولة.

ما الفرق المشاركة في السوبر السعودي 2025؟

حتى الآن تأكد مشاركة الهلال والنصر في البطولة، بعد وصولهم إلى نهائي كأس الملك، واقترابهم من حسم المركزين الأول والثاني، في دوري روشن على الترتيب.

وبهذا سيشتد الصراع في دوري روشن على المركزين الثالث والرابع، لحجز مقعدهم في البطولة التي تستضيفها الصين.

ما سجل الفائزين بكأس السوبر السعودي عبر التاريخ؟

يعد نادي الهلال هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس السوبر السعودي، بعد أن حصل على اللقب في أربع مناسبات، ويأتي خلفه النصر برصيد لقبين.