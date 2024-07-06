"ما لها دخل أبدًا" .. سلمان الفرج يوضح حقيقة انتقاله إلى القادسية بسبب مظهره!

قائد الهلال السابق يحسم موقفه من انتقاله إلى القادسية

توقع البعض أن سلمان الفرج لاعب وسط وقائد نادي الهلال السابق، قد انتقل إلى نادي القادسية، وذلك بعدما قام بتغيير مظهره خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن الهلال مؤخرًا عن الاتفاق مع سلمان الفرج على عدم استكمال عقده، وفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، ليُصبح قائد الهلال لاعبًا حرًا خلال الوقت الحالي.

وقام أحد متابعي الفرج بسؤاله عبر تطبيق "سناب شات" عن أن تغيير مظهره يعني أنه انتقل إلى نادي القادسية، لينفي سلمان الفرج ما قاله المتابع.

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المشجع قال: "من اللوك نقول رحت للقادسية"، ليرد قائد الهلال السابق على المشجع قائلًا: "ما لها دخل أبدًا".

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن نادي القادسية مهتم بالتعاقد مع سلمان الفرج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن قام بفسخ تعاقده.