ما كان يحدث سيتوقف الآن.. إستراتيجية جديدة من برشلونة في التعامل مع لامين يامال

ما الخطة؟

يغيب نجم برشلونة الشاب لامين يامال، بداعي الإصابة، عن مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو مساء اليوم السبت على ملعب بالايدوس، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وخسر النادي الكتالوني مباراتين فقط في الليجا هذا الموسم، والمفارقة أن صاحب الـ17 عامًا غاب عن التشكيل الأساسي في كلتيهما، ما يبرز تأثيره الكبير على نتائج الفريق.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية: "هناك قلق بالغ داخل برشلونة بشأن ما يدور حول يامال داخل الملعب وخارجه، النادي لا يتحكم في الآراء المبالغ فيها في وسائل الإعلام، لكنه سيتدخل في كل ما يؤثر على صورة اللاعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "النادي سيتحكم في صورة يامال، سيتم تقليل ظهوره في الفعاليات العامة أو الإعلانية، جميع الرعاة يرغبون في الاستفادة من شعبيته واستخدامه في فعالياتهم، لكن هذا سيتوقف اعتبارًا من الآن".

وختمت: "سيظهر لامين، لكن بشكل أقل، ويفضل أن يكون برفقة زملائه، لتقليل الضغط المستمر عليه، الهدف هو حمايته من هذا التعرض الإعلامي الكبير، لأنه ما زال شابًا، وحتى لو كان ناضجًا، فإنه يحتاج إلى المساعدة للتعامل مع هذا العبء".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد (خاض مباراة أقل)، بينما يحتل سيلتا فيجو المركز 11 برصيد 17 نقطة.