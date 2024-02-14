ما قصة الدجاج؟ هدية فيكتوريا المبتكرة لزوجها ديفيد بيكهام في عيد الحب

هدية مبتكرة وغير مسبوقة!

في عيد الحب "الفلانتاين" يتلقى الأزواج والعاشقون من بعضهم البعض هدايا تعبر عن عمق العلاقة بينهم، ولكن الثنائي ديفيد بيكهام وفيكتوريا يبدوان أكثر عملية!.

هذا ما أكدته هدية عيد الحب الأخيرة التي جلبتها فيكتوريا لزوجها ديفيد بيكهام، والتي لم تكن سوى إصدار من مجلة "The Country Smallholders" التي توفر الأخبار والمعلومات العملية والأدلة الإرشادية حول هواية الزراعة والبستنة العضوية والنصائح البيطرية والتي كان على صدر غلافها صورة دجاجة كبيرة!.

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لمن لا يعلم، ديفيد بيكهام مهووس بتربية الدجاج خلال الآونة الأخيرة، ولم يمر وقت كبير على احتفاله بأول بيضة يرعى وصولها بنفسه من إحدى دجاجاته التي يعتني بها في منزله.

ونشر بيكهام صورة للمجلة على إنستجرام قائلًا: "هدية عيد الحب" متبوعة برمز تعبيري لقلب، ووسم لزوجته فيكتوريا.

وكانت فيكتوريا قد أهدت بيكهام في عيد ميلاده الأخير قطيعًا كاملًا من الدجاج، كي يقوم بالاعتناء به، والآن يبدو سعيدًا بإضافات أخرى لمكتبته!.

وبينما سيواصل بيكهام هوايته الجديدة مع الدجاج، سيبدأ فريقه إنتر ميامي موسم 2024 في الدوري الأمريكي لكرة القدم على أرضه أمام ريال سولت ليك في 22 فبراير، قبل أن يواجه فريق لوس أنجلوس جالاكسي بعد أربعة أيام.