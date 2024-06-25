"ما قدمه شيء مشين!" .. نجم هولندا السابق يفتح النار على فيرجيل فان دايك

قائد هولندا تحت المقصلة رغم التأهل لدور الـ16 باليورو..

سقط فيرجيل فان دايك؛ قائد منتخب هولندا، ضحية الانتقادات بعد الهزيمة أمام النمسا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

منتخب الطواحين لم يفلح في مجاراة النمساويين، فرغم إدراكه التعادل مرتين خلال المباراة إلا أنه خسر بهدف قاتل قبل نهاية المباراة بعشر دقائق فقط.

هذه الخسارة تسببت في هجوم من رافاييل فان دير فارت؛ نجم هولندا السابق، على فان دايك الذي حمله البعض مسؤولية الهدف..

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فان دير فارت قال عقب المباراة عبر قناة "NOS" الهولندية: "كنا نشاهد فقط أداءً مشينًا، يشبه الطريقة التي تحدث بها فان دايك عقب المباراة، كنا نريد من قائدنا أن يظهر بعض الشغف!".

يشار إلى أن الخسارة لم تؤثر على مشوار هولندا في البطولة، إذ تأهل الطواحين بالفعل لدور الـ16 ضمن أفضل ثوالث (أربع نقاط).