"ما قاموا به قلة احترام" .. روي كين ينتقد رقص لاعبي البرازيل

نجم مانشستر يونايتد السابق وجه انتقادات حادة إلى لاعبي منتخب البرازيل بسبب احتفالاتهم المبالغ فيها.

وجه روي كين، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، انتقادات لاذعة إلى لاعبي منتخب البرازيل، بسبب احتفالهم المبالغ فيه بأهدافهم في مرمى كوريا الجنوبية.

منتخب البرازيل حقق فوزًا عريضًا على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد 974 لحساب دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

كين شعر بالغضب من تكرار لاعبي منتخب البرازيل للرقص بعد كل هدف من أهدافهم، مؤكدًا أنه شعر وكأنه يشاهد أحد برامج الرقص وليس مباراة كرة قدم.

وقال كين أثناء تحليل المباراة عبر شبكة "itv" الإنجليزية: "لا أصدق ما أراه، لم أشاهد أبدًا هذا الكم من الرقص، الأمر أشبه بمشاهدة أحد برامج الرقص".

وأضاف: "أعلم أن لهم وجهة نظر ثقافية، لكن ذلك حقًا قلة احترام للمنافس، لقد سجلوا أربعة أهداف وقاموا بذلك في كل مرة".

واختتم: "الرقصة الأولى أو أي شيء يقومون به جيد، ثم جاء دور المدير الفني، لست سعيدًا بذلك، لا أعتقد أن ذلك شيء جيد".

لكن رافينيا لاعب منتخب البرازيل قرر الرد على تصريحات روي كين، حيث قال: "المشكلة هي في الشخص الذي لا يحب ما نقوم به، سنستمر في فعل ذلك".