"ما فعله في مانشستر يونايتد غير مقبول" .. روني يُهاجم رونالدو!

رونالدو لا يسلم من النقد!

يمر كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بفترة سيئة رفقة فريقه، حيث طالب النجم البرتغالي الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، ثم تأخر عن الموسم التحضيري للفريق مما جعله يتراجع في ترتيب اللاعبين الأساسيين لكتيبة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وكان آخر المنتقدين للفائز بالكرة الذهبية خمس مرات هو واين روني نجم مانشستر يونايتد وزميله السابق في الشياطين الحمر.

وقال روني لشبكة راديو "TalkSport": "يمكن القول أن رونالدو وليونيل ميسي هما أفضل لاعبين على الإطلاق".

وأضاف الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد: "أعتقد أن الأشياء التي قام رونالدو بها منذ بداية الموسم غير مقبولة في مانشستر يونايتد، لقد رأيت روي كين يدافع عنه، وما أعرفه أن روي لن يقبل ذلك على الإطلاق".

وواصل: "إنه إلهاء لا يحتاجه مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، في محاولة لإعادة البناء، بالنسبة لكريستيانو فقط ضع رأسك واعمل وكن مستعدًا للعب عندما يحتاجك المدرب".

وأتم: "إذا فعل ذلك فسيكون أحد العناصر الهامة وإذا لم يفعل ذلك، فسيصبح إلهاءً غير مرغوب فيه".