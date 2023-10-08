"ما فعله العام الماضي يكفي" .. حكيمي يختار مرشحه للكرة الذهبية

تعرف على مرشح حكيمي للحصول على الكرة الذهبية

اختار النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن هوية اللاعب الذي يستحق الفوز بالكرة الذهبية "بالون دور".

وتُقام حفل "البالون دور" يوم 30 أكتوبر الجاري، من أجل الكشف عن اسم اللاعب الذي سيحصل على الجائزة.

ويرى حكيمي خلال تصريحات نقلتها "تيلي فوت" أن زميله في باريس سان جيرمان كليان مبابي هو أفضل لاعب في العالم ويستحق الكرة الذهبية.

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وقال النجم المغربي: "كليان مبابي بالنسبة لي ما فعله العالم الماضي، إنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية".

وقاد مبابي منتخب فرنسا للوصول إلى نهائي كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر، للمرة الثانية على التوالي، قبل خسارته أمام الأرجنتين في النهائي.