ما علاقة المغرب بذلك؟ .. الجزائر تُعلن الانفصال عن "أديداس"

جدل كبير أثاره قميص المنتخب الجزائري في الأيام الأخيرة

أفادت مصادر صحفية أن شركة أديداس لصناعة الملابس الرياضية فسخت عقدها مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وذلك بعد أيام من الجدل المثار حول قميص المنتخب الوطني الخاص بالتدريبات.

كانت "أديداس" الألمانية قد أعلنت عن طاقم التدريب الخاص بمحاربي الصحراء بنشر تغريدة عبر تويتر جاء فيها "تشكيلة أنيقة مستوحاة من التصاميم العريقة لقصر المشور".

التصميم استفز الجانب المغربي، بداعي أنه يعود للتراث الثقافي المغربي "فن الزليج المغربي"، الذي تم زخرفة "قصر المشور" في ولاية تلمسان الجزائرية به، إذ أن الحرفيين المغاربة هم من قاموا بترميمه وزخرفته.

وزارة الشباب والثقافة المغربية تحركت بالفعل للحفاظ على تراثها، إذ كلفت المحامي مراد العجوطي، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة الألمانية وطالبتها بسحب القمصان من السوق خلال 15 يومًا أو إصدار بيان رسمي يوضح أن التصميم يعود للتراث المغربي.

صحيفة أوراس الناطقة بالفرنسية أوضحت أن أديداس فسخت بالفعل عقدها مع الاتحاد الجزائري رغم أنه يمتد حتى ديسمبر 2023.

وقد أكد جهيد زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة خلال تصريحاته للإذاعة الجزائرية أنهم في طريقهم للتعاقد مع شركة جديدة للملابس الرياضية بعقد أفضل من السابقة.