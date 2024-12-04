ما طرق شراء وحجز وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

كل ما تريد معرفته عن طرق شراء وحجز تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025، وما هي أسعار الفئات المختلفة ..

يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الجوهرة المشعة.

الاتحاد يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

ولا يتواجد النصر بعيدًا، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 25 نقطة، وبالتالي يسعى لتحقيق الفوز للاقتراب أكثر وتقليل النقاط مع المتصدر والوصيف.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.

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ما طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

طرح نادي الاتحاد تذاكر مباراته أمام النصر عبر موقعه الرسمي

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ما أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 من 50 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة على النحو التالي:-

الموقع سعر التذكرة CAT 3, CAT 2 50 ريالًا سعوديًا CAT 1 80 ريالًا سعوديًا بريميوم 150 ريالًا سعوديًا CAT 3, CAT 2 الضيوف 100 ريالًا سعوديًا بريميوم الضيوف 200 ريالًا سعوديًا الفضية 900 ريالًا سعوديًا الذهبية 1600 ريالًا سعوديًا

ما موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 6 ديسمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.