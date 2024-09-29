ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025..

سيواجه الهلال بكوكبة من النجوم، نادي الشرطة العراقي ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025.

ويسعى الهلال لمواصلة طريق الانتصارات، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الإيجابية وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من التأهل بعد الفوز على الريان في الجولة الماضية.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخاصة الهلاليين في حضور المباراة وفيما يلي نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراته ضد الشرطة على تطبيق"blustore".

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ما أسعار تذاكر مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبه 2025-2025؟

تبدأ اسعار تذاكر مباراه الهلال والشرطة من 34 ريال سعودي وتتفاوت حسب فئة التذكرة..

فئة التذكرة السعر خلف المرمى 34 ريال أطراف الواجهة 46 ريال الواجهة 46 ريال الفضية 200 ريال الذهبية 345 ريال

ما موعد مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025؟

موعد مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 على ملعب الملز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر وقطر، 22:00 بتوقيت الإمارات.