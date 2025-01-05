ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025...

يستضيف الهلال نظيره الاتحاد في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة أرينا.

الهلال يبحث عن شق طريق الانتصارات في بطولة جديدة يطمح الزعيم للتتويج بها، وكذلك يبادله الاتحاد المتألق هذا الموسم نفس الدوافع.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين خاصة في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس المك السعودي 2024-2025.

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ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 7 يناير 2025 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراته ضد الاتحاد عبر تطبيق "Blu store".

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ما أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد من 115 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة.