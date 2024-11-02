Al Ain v Al-Hilal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
أحمد مجدي

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

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تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025..

سيواجه الهلال بكوكبة من النجوم، نادي استقلال طهران الإيراني ضمن مباريات الجولة الرابعة من مجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025.

ويسعى الهلال لمواصلة طريق الانتصارات، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الإيجابية وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من التأهل بعد الفوز على العين في الجولة الماضية.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخاصة الهلاليين في حضور المباراة وفيما يلي نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما طرق شراء تذاكر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراته ضد استقلال طهران على تطبيق"blustore".

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ما أسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025؟

تبدأ اسعار تذاكر مباراه الهلال واستقلال طهران من 66 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة..

فئة التذكرةالسعر
خلف المرمى66 ريال
أطراف الواجهة120-155 ريال
منتصف الواجهة264 ريال
البريميوم379 ريال

الفضية

1334 ريال

الذهبية

1937 ريال

ما موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025؟

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 4 نوفمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الهلال - استقلال طهرانالإثنين 4 نوفمبر 2024،
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		SSC HD 1المملكة أرينا

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