Cristiano Ronaldo Nassr Feiha AFCCL 2023-2024Getty
مصعب صلاح

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

دوري أبطال آسياAl Nassr FC v Al-FayhaAl Nassr FCAl-Fayha

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024...

نجح النصر في وضع أول قدم له في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 حينما انتصر في الذهاب على الفيحاء بهدف كريستيانو رونالدو.

ولن يكون اللقاء سهلًا على ملعب الأول بارك، إذ لا تزال الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات، كما أنّ الفائز سوف يلعب ضد المنتصر من لقاء ناساف والعين في ربع النهائي.

ولن يتخلى العالمي بسهولة عن حصد اللقب الأول له في دوري أبطال آسيا، خاصة في ظل امتلاكه لعدة نجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما طرق شراء تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

طرح نادي النصر تذاكر مباراته مع الفيحاء عبر موقع Victory Arena

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ما أسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تتبدأ أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر من 35 ريالًا سعوديًا، وتتفاوت أسعارها حسب الفئات التالية:-

التذكرةالسعر
خلف المرمى السفلى35 - 40 ريال سعودي
خلف المرمى العلوي40 - 45 ريال سعودي
زاوية الواجهة55 - 60 ريال سعودي
أطراف الواجهة85 - 95 ريال سعودي
منتصف الواجهة140 ريال سعودي
سبورتس لاونج550 ريال سعودي
جاليري لاونج715 ريال سعودي
جاليري لاونج بلس825 ريال سعودي
بلاتنيوم لاونج1350 ريال سعودي
الأول برايم1600 ريال سعودي
لاونج العضوية3000 ريال سعودي
سبورتس تراس5000 ريال سعودي
تراس10000 ريال سعودي
Field Side11500 ريال سعودي

ما موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة مساءًا بتوقيت مصر.

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