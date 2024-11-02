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بلال محمد

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

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تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025...

يستقبل النصر نظيره العين الإماراتي في مباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب الأول بارك.

ويريد النصر عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو المنافسة على اللقب الذي خسره الموسم الماضي بعد الخروج أمام العين الإماراتي بالذات.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخاصة النصراويون في حضور المباراة وفيما يلي نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

طرح نادي النصر تذاكر مباراته ضد العين على موقع "فيكتوري أرينا" الخاص بملعب الأول بارك.

المباراة التالية

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ما أسعار تذاكر مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبه 2025-2025؟

تبدأ اسعار تذاكر مباراه النصر والعين من 40 ريال سعودي وتتفاوت حسب فئة التذكرة..

فئة التذكرةالسعر
خلف المرمى40 -45 ريال سعودي
زوايا الملعب50 ريال سعودي
أطراف الواجهة70 ريال سعودي
منتصف الواجهة105 ريال سعودي

ما موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
النصر - العينالثلاثاء 5 نوفمبر 2024،
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		SSC 1 HDالأول بارك
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