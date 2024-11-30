تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025..

سيواجه النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي السد القطري ضمن الدور الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025.

ويستضيف النصر فريق السد على ملعب الأول بارك في ظل احتلاله المركز الثالث بترتيب مجموعة الغرب إثر تحقيقه 13 نقطة في 5 مباريات بينما يحتل السد المركز الخامس بتسع نقاط من نفس عدد المباريات.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخاصة النصراويون في حضور المباراة وفيما يلي نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

طرح نادي النصر تذاكر مباراته ضد السد على موقع "فيكتوري أرينا" الخاص بملعب الأول بارك.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025؟

تبدأ اسعار تذاكر مباراه النصر والسد من 40 ريالا سعوديا وتتفاوت حسب فئة التذكرة حتى تصل إلى 110 ريالات سعودية.

ما موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025؟

تقام مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية وقطر، 22:00 بتوقيت الإمارات.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - السد الإثنين 2 ديسمبر 2024

21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات beIN AFC 1 الأول بارك

ما شروط وأحكام حضور مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025

دخول الأطفال: الدخول مجاني للأطفال أقل من سنة واحدة.

يجب شراء تذكرة لكل شخص منفرد (بالغ / طفل اكبر من سنة).

سعر التذكرة غير مسترد.

في حال تم بيع التذكرة خارج إطار منصات Webook/Alawwal Park سيتم إلغاء التذكرة دون إرجاع

المبالغ

في حالة إلغاء الفعالية الرياضية أو إعادة جدولتها لأسباب قانونية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو لأسباب خارجة عن إرادتنا، فستكون التذاكر فعّالة لتاريخ المباراة الجديدة المحددة من قبل الجهات المعنية.

حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجدداً.

قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

لا يسمح باصطحاب الحيوانات.

لا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية.

يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الأنترنت.

التدخين غير مسموح به في المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. ولا يسمح أيضاُ باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، الا في الموقع المخصصة للتدخين.

لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.

الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد المملكة العربية السعودية.

تحتفظ الجهة المنظمة بالحق في رفض قبول دخول مشجعي الفرق الرياضية أو الطلب منهم مغادرة الموقع وذلك عند دخولهم أقسام مشجعي الفريق الآخر في الملعب. يرجى ملاحظة أنه لا يحق استرداد أي مبلغ أو تعويض في مثل هذه الحالات.

يجب على المشجعين الذين حجزوا مقاعد في قسم معين بعد اختيار الفريق المفضل بالملعب الالتزام بارتداء الملابس الداعمة للفريق الذي اختاروه حصريًا. علاوة على ذلك، من الضروري الإشارة بوضوح إلى أنه لن يُسمح بالدخول للأفراد الذين ينتهكون هذه السياسة من خلال ارتداء ملابس الفريق المنافس.