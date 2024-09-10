ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025..

يستقبل النصر نظيره الأهلي في قمة مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الأول بارك معقل النصر.

ويريد النصر عدم التفريط في أي نقاط خصوصًا بعد التعادل في الجولة الأولى مع الرائد 1-1 ثم الفوز العريض على الفيحاء 4-1.

بينما يدخل الأهلي المباراة وعينه على الوصول للنقطة السادسة لمواصلة المنافسة بعد أن هزم في مباراة وفاز في الأخرى.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.

ما طرق شراء تذاكر مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

طرح نادي النصر تذاكر مباراته أمام الأهلي على موقع "فيكتوري أرينا" الخاص بملعب الأول بارك ومباريات نادي النصر..

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ما أسعار تذاكر مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 من 72 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة..

ما موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2024؟

تقام مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.