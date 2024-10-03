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بلال محمد

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

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تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025..

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الجوهرة المشعة.

الهلال صاحب العلامة الكاملة يطمح لعدم التعثر بأي شكل، أمام الأهلي الذي سيكون على موعد مع رغبة في إسقاط الموج الأزرق بأول تعثر.

الهلال يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز السابع برصيد 7 نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.

ما طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته أمام الهلال على منصة "webook" الخاصة بمباريات الراقي..

المباراة التالية

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ما أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 من 20 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة على النحو التالي:-

خلف المرمى20 ريالًا سعوديًا
الواجهة35 ريالًا سعوديًا
بريميوم الضيوف150 ريالًا سعوديًا
الفضية500 ريالًا سعوديًا
الذهبية800 ريالًا سعوديًا

ما موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2024؟

موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 5 أكتوبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الأهلي - الهلالالسبت 5 أكتوبر 2024،
21:00 السعودية ومصر		SSCالجوهرة المشعة
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